‘Outstanding results’ for Danza Academy at Global Dance Open Gibraltar Qualifiers
Danza Academy sees 89 dance pieces qualify at the Global Dance Open Gibraltar qualifiers.
The Academy said it is feeling “extremely proud” as their dancers’ hard work paid off at the Special Olympics Sports Complex earlier this month.
Some 89 dance pieces have qualified to represent Gibraltar at the finals, to be held in Avila on July 19 to 22, 2023.
The Academy’s students aged, between 4 and 17, received 18 Gold, 27 Silver, 21 Bronze, 10 fourth placings, 11 fifth positions and an extra two pieces also qualified.
Male Dancer Sebastian Diaz received two awards, The Dancer of the Globe Nominee and the C.Y.D. College Audition Gold Card.
Students qualified in Solos, Duets/Trios, Small Groups and Large Groups and competed in the National /Folklore, Classical Ballet, Acro dance, Jazz, Contemporary, Lyrical, Hip Hop/Street/Commercial and Showdance categories.
The Academy boasts that their students were highly successful in a host of styles , creating “well-rounded technical and versatile dancers.”
The judges at the qualifiers were Kieran Donovan, a commercial and musical theatre dancer with an extensive CV including appearances on Strictly Come Dancing, Josie Lee, a professional choreographer and dancer, and Antony Dowson, a Royal Ballet graduate and dancer who created roles with Ashton, MacMillan, Tetley and Kylian, and an Artistic Director at Tring Park School for the Performing Arts.
"We are extremely excited about the Global Dance Open Avila Finals,” Danza Director Anne Marie Gomez said.
“The team is extremely focused. Our students aim to make Gibraltar as proud as we made it last year.”
“The young dancers are extremely gifted and thirsty to learn and succeed. It is a pleasure to work with such vibrant and amazing children. Many will definitely be the stars of tomorrow."
AWARDS
SEBASTIAN DIAZ
DANCER OF THE GLOBE NOMINEE
CYD COLLEGE AUDITION GOLD CARD
18 GOLD MEDALS
LUCIA MIFSUD -PETITE ACRO SOLO
BRANDON PERRY AND OLIVIA MC KINNON-PETITE BALLET DUET
ROBYN XIBERRAS -MINI JAZZ SOLO
ROBYN XIBERRAS -MINI LYRICAL SOLO
FARRAH ADNETT-MINI SHOW DANCE SOLO
FARRAH ADNETT-MINI FOLKLORE SOLO
FARRAH ADNETT AND EVIE DELGADO -MINI SHOW DANCE DUET
DANCE WITH MY FATHER AGAIN -MINI LYRICAL GROUP
DISNEY VILLANS -MINI SHOW DANCE GROUP
ROBYN XIBERRAS AND MAY MONTEGRIFFO SANTOS-MINI ACRO DUET
MAY MONTEGRIFFO SANTOS AND EMI TAKAHASHI- MINI LYRICAL DUET
MAY MONTEGRIFFO SANTOS AND EMI TAKAHASHI -MINI JAZZ DUET
CELINE SCIORTINO -JUNIOR JAZZ SOLO
SEBASTIAN DIAZ -INTERMEDIATE JAZZ SOLO
SEBASTIAN DIAZ-INTERMEDIATE CONTEMPORARY SOLO
SEBASTIAN DIAZ-DANCE SHOW SOLO
SEBASTIAN DIAZ AND GIANELLA OCHELLO- SENIOR JAZZ DUET
GIANELLA OCHELLO -SENIOR JAZZ SOLO
27 SILVER MEDALS
LUCIA MIFSUD - PETITE COMMERCIAL SOLO
NEW YORK NEW YORK - PETITE JAZZ GROUP
ALL I WANT FOR CHRISTMAS - PETITE SHOW DANCE GROUP
OLIVIA MC KINNON,BRANDON PERRY AND LUCIA MIFSUD - PETITE JAZZ DUET/TRIO
EMI TAKAHASHI - MINI BALLET SOLO
ROBYN XIBERRAS - MINI SHOW DANCE SOLO
ROBYN XIBERRAS - MINI CONTEMPORARY SOLO
FARRAH ADNETT - MINI LYRICAL SOLO
MAY MONTEGRIFFO SANTOS - MINI ACRO SOLO
MAY MONTEGRIFFO SANTOS - MINI COMMERCIAL SOLO
JADA MASCARENHAS AND RIHANNE GOLDWIN - MINI CONTEMPORARY DUET
JADA MASCARENHAS AND AMY HOLMES - CLASSICAL DUET
JADA MASCARENHAS AND AMY HOLMES - MINI LYRICAL DUET
JADA MASCARENHAS AND AMY HOLMES - MINI SHOW DANCE DUET
JADA MASCARENHAS AND TALIA OCHELLO - MINI JAZZ DUET
FARRAH ADNETT, EVIE DELGADO AND TALIA OCHELLO - MINI COMERCIAL DUET/TRIO
L.O.V.E. - MINI JAZZ GROUP
MOTHER NATURE - MINI CONTEMPORARY GROUP
GEMMA CASCIARO - JUNIOR BALLET SOLO
GEMNA CASCIARO - JUNIOR FOLKLORE SOLO
CELINE SCIORTINO AND GEMMA CASCIARO - JUNIOR SHOW DANCE DUET
CELINE SCIORTINO AND GEMMA CASCIARO - JUNIOR JAZZ DUET
TIME TO SAY GOODBYE - JUNIOR LYRICAL GROUP
WITCHES SPELL - JUNIOR SHOW DANCE LARGE GROUP
SEBASTIAN DIAZ - INTERMEDIATE ACRO SOLO
SEBASTIAN DIAZ - INTERMEDIATE LYRICAL SOLO
GIANELLA OCHELLO - SENIOR DANCE SHOW SOLO
21 BRONZE MEDALS
LUCIA MIFSUD - PETITE SHOW DANCE SOLO
BRENDAN PERRY - MINI ACRO SOLO
BRENDAN PERRY - MINI CLASSICAL SOLO
FINN SANDERS BROWN - BALLET MINI SOLO
RIHANNE GOLDWIN - MINI COMMERCIAL
EMI TAKAHASHI - MINI CONTEMPORARY SOLO
MAY MONTEGRIFFO SANTOS - MINI SHOW DANCE SOLO
MAY MONTEGRIFFO SANTOS - MINI JAZZ SOLO
CANDY GIRL - MINI SHOW DANCE GROUP
ROBYN XIBERRAS - MINI ACRO SOLO
ALEX PERRY - JAZZ JUNIOR SOLO
CELINE SCIORTINO - JUNIOR COMMERCIAL SOLO
ANALIA ROMERO - JUNIOR JAZZ SOLO
ANALIA ROMERO AND RUBY MC GRAIL - JUNIOR SHOW DANCE DUET
KATE VINENT AND ERIN DOHERTY - JUNIOR LYRICAL DUET
HEIGH HO - JUNIOR COMMERCIAL GROUP
POSEIDONS FURY - JUNIOR SHOW DANCE GROUP
KATIE JESSOP - INTERMEDIATE CLASSICAL SOLO
ADRIANNE DURANTE, KATIE JESSOP AND AMY SEGOVIA - INTERMEDIATE LYRICAL DUET/TRIO
STEAM HEAT - INTERMEDIATE JAZZ GROUP
GIANELLA OCHELLO - SENIOR LYRICAL SOLO
4TH POSITION
RIHANNE GOLDWIN - MINI CONTEMPORARY SOLO
TALIA OCHELLO - MINI JAZZ SOLO
TALIA OCHELLO- MINI SHOW DANCE SOLO
EMI TAKAHASHI - MINI LYRICAL SOLO
AMY HOLMES - MINI ACRO SOLO
CELINE SCIORTINO - JUNIOR SHOW DANCE SOLO
GEMMA CASCIARO -JUNIOR COMMERCIAL SOLO
CELINE SCIORTINO, GEMMA CASCIARO AND RUBY MC GRAIL - JUNIOR JAZZ DUET/TRIO
I HOPE I GOT IT - JUNIOR JAZZ GROUP
AMY SEGOVIA AND KATIE JESSOP - JUNIOR LYRICAL DUET
5TH POSITION
JADA MASCARENHAS - MINI CONTEMPORARY SOLO
EMI TAKAHASHI - MINI JAZZ SOLO
AMY HOMES - MINI SHOW DANCE SOLO
GEMMA CASCIARO - JUNIOR SHOW DANCE SOLO
CELINE SCIORTINO - JUNIOR LYRICAL SOLO
KATE VINENT - JUNIOR CONTEMPORARY SOLO
TALIA OCHELLO AND FARRAH ADNETT - LYRICAL MINI DUET
ANALIA ROMERO AND RUBY MCGRAIL - JUNIOR JAZZ DUET/TRIO
ADRIANNE DURANTE - JUNIOR JAZZ SOLO
RUBY MC GRAIL - JUNIOR COMMERCIAL SOLO
ADRIANNE DURANTE - JUNIOR CONTEMPORARY
QUALIFIED PIECES
ANALIA ROMERO - JUNIOR COMMERCIAL SOLO
ALEXANDER PERRY - JUNIOR COMMERCIAL SOLO