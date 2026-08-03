2026/27 fixtures confirmed with Manchester 62 now out of the league fixture listings
Domestic football returns to the Rock this August with the Gibraltar Football League match between Hound Dogs and College 1975 opening the season.
The first trophy will be played out on August 23rd with the Pepe Reyes Cup being played between St Joseph and Lincoln Red Imps.
Four league matches will have been played before this as the seasons gets underway.
The full official Gibraltar men’s senior schedule, including the Gibraltar Football League, Pepe Reyes Cup, play-offs and Rock Cup were published this week. Every fixture date and kick-off time is subject to change. The league will see eleven clubs playing with Manchester 62 not listed for the season.
The Gibraltar FA published the following list although dates and times are still subject to change.
Note that: GFL Game week’s 1 and 3 are swapped due to the Pepe Reyes Cup
Pepe Reyes Cup Final
23/08/2026 — 21:00 — Lincoln Red Imps FC v St. Joseph’s FC
Gibraltar Football League
GW3*
21/08/2026 — 21:00 — FC Hound Dogs v College 1975 FC
22/08/2026 — 18:00 — Lions Gibraltar FC v FC Magpies
22/08/2026 — 21:00 — Europa FC v Glacis United FC
23/08/2026 — 18:00 — Lynx FC v Europa Point FC
21/10/2026 — 21:00 — Lincoln Red Imps FC v St. Joseph’s
GW2
28/08/2026 — 21:00 — St. Joseph’s FC v Mons Calpe SC
29/08/2026 — 18:00 — College 1975 FC v Lions Gibraltar FC
29/08/2026 — 21:00 — FC Magpies v Lynx FC
30/08/2026 — 18:00 — Europa Point FC v Europa FC
30/08/2026 — 21:00 — Glacis United FC v Lincoln Red Imps FC
GW1*
04/09/2026 — 21:00 — Lincoln Red Imps FC v Europa Point FC
05/09/2026 — 16:30 — Europa FC v FC Magpies
05/09/2026 — 19:30 — Lions Gibraltar FC v FC Hound Dogs
06/09/2026 — 16:30 — Mons Calpe SC v Glacis United FC
06/09/2026 — 19:30 — Lynx FC v College 1975 FC
GW4
11/09/2026 — 21:00 — FC Magpies v FC Hound Dogs
12/09/2026 — 16:30 — St. Joseph’s FC v Europa FC
12/09/2026 — 19:30 — Europa Point FC v Lions Gibraltar FC
13/09/2026 — 16:30 — Glacis United FC v Lynx FC
13/09/2026 — 19:30 — Mons Calpe SC v Lincoln Red Imps FC
GW5
18/09/2026 — 21:00 — College 1975 FC v FC Magpies
19/09/2026 — 16:30 — Lynx FC v St. Joseph’s FC
19/09/2026 — 19:30 — FC Hound Dogs v Europa Point FC
20/09/2026 — 16:30 — Europa FC v Mons Calpe SC
20/09/2026 — 19:30 — Lions Gibraltar FC v Glacis United FC
GW6**
09/10/2026 — 21:00 — Mons Calpe SC v Lynx FC
10/10/2026 — 16:30 — Europa Point FC v College 1975 FC
10/10/2026 — 19:30 — St. Joseph’s FC v Lions Gibraltar FC
11/10/2026 — 16:30 — Lincoln Red Imps FC v Europa FC
11/10/2026 — 19:30 — Glacis United FC v FC Hound Dogs
GW7
16/10/2026 — 21:00 — FC Magpies v Europa Point FC
18/10/2026 — 16:30 — Lynx FC v Lincoln Red Imps FC
18/10/2026 — 19:30 — FC Hound Dogs v St. Joseph’s FC
27/10/2026 — 21:00 — Lions Gibraltar FC v Mons Calpe SC
28/10/2026 — 21:00 — College 1975 FC v Glacis United FC
GW8
23/10/2026 — 21:00 — Europa FC v Lynx FC
24/10/2026 — 16:30 — Mons Calpe SC v FC Hound Dogs
24/10/2026 — 19:30 — Lincoln Red Imps FC v Lions Gibraltar FC
25/10/2026 — 16:30 — St. Joseph’s FC v College 1975 FC
25/10/2026 — 19:30 — Glacis United FC v FC Magpies
GW9
30/10/2026 — 21:00 — FC Magpies v St. Joseph’s FC
31/10/2026 — 16:30 — Lions Gibraltar FC v Europa FC
31/10/2026 — 19:30 — College 1975 FC v Mons Calpe SC
01/11/2026 — 16:30 — Europa Point FC v Glacis United FC
01/11/2026 — 19:30 — FC Hound Dogs v Lincoln Red Imps FC
GW10
06/11/2026 — 21:00 — Lincoln Red Imps FC v College 1975 FC
07/11/2026 — 16:30 — St. Joseph’s FC v Europa Point FC
07/11/2026 — 19:30 — Mons Calpe SC v FC Magpies
08/11/2026 — 16:30 — Europa FC v FC Hound Dogs
08/11/2026 — 19:30 — Lynx FC v Lions Gibraltar FC
GW11
20/11/2026 — 21:00 — Europa Point FC v Mons Calpe SC
21/11/2026 — 16:30 — Glacis United FC v St. Joseph’s FC
21/11/2026 — 19:30 — College 1975 FC v Europa FC
22/11/2026 — 16:30 — FC Magpies v Lincoln Red Imps FC
22/11/2026 — 19:30 — FC Hound Dogs v Lynx FC
GW12**
27/11/2026 — 21:00 — FC Hound Dogs v Lions Gibraltar FC
28/11/2026 — 16:30 — Glacis United FC v Mons Calpe SC
28/11/2026 — 19:30 — College 1975 FC v Lynx FC
29/11/2026 — 16:30 — Europa Point FC v Lincoln Red Imps FC
29/11/2026 — 19:30 — FC Magpies v Europa FC
GW13**
04/12/2026 — 21:00 — Lincoln Red Imps FC v Glacis United FC
05/12/2026 — 16:30 — Lynx FC v FC Magpies
05/12/2026 — 19:30 — Mons Calpe SC v St. Joseph’s FC
06/12/2026 — 16:30 — Europa FC v Europa Point FC
06/12/2026 — 19:30 — Lions Gibraltar FC v College 1975 FC
GW14
11/12/2026 — 21:00 — Europa Point FC v Lynx FC
12/12/2026 — 16:30 — Glacis United FC v Europa FC
12/12/2026 — 19:30 — FC Magpies v Lions Gibraltar FC
13/12/2026 — 16:30 — St. Joseph’s FC v Lincoln Red Imps FC
13/12/2026 — 19:30 — College 1975 FC v FC Hound Dogs
GW15
18/12/2026 — 21:00 — FC Hound Dogs v FC Magpies
19/12/2026 — 16:30 — Europa FC v St. Joseph’s FC
19/12/2026 — 19:30 — Lions Gibraltar FC v Europa Point FC
20/12/2026 — 16:30 — Lynx FC v Glacis United FC
20/12/2026 — 19:30 — Lincoln Red Imps FC v Mons Calpe SC
GW16
08/01/2027 — 21:00 — Mons Calpe SC v Europa FC
09/01/2027 — 16:30 — FC Magpies v College 1975 FC
09/01/2027 — 19:30 — Europa Point FC v FC Hound Dogs
10/01/2027 — 16:30 — St. Joseph’s FC v Lynx FC
10/01/2027 — 19:30 — Glacis United FC v Lions Gibraltar FC
GW17
12/01/2027 — 21:00 — Europa FC v Lincoln Red Imps FC
14/01/2027 — 21:00 — College 1975 FC v Europa Point FC
15/01/2027 — 21:00 — Lynx FC v Mons Calpe SC
17/01/2027 — 16:30 — FC Hound Dogs v Glacis United FC
17/01/2027 — 19:30 — Lions Gibraltar FC v St. Joseph’s FC
GW18
19/01/2027 — 21:00 — Lincoln Red Imps FC v Lynx FC
20/01/2027 — 21:00 — Europa Point FC v FC Magpies
21/01/2027 — 21:00 — Glacis United FC v College 1975 FC
26/01/2027 — 21:00 — Mons Calpe SC v Lions Gibraltar FC
27/01/2027 — 21:00 — St. Joseph’s FC v FC Hound Dogs
GW19
29/01/2027 — 21:00 — Lynx FC v Europa FC
30/01/2027 — 16:30 — FC Magpies v Glacis United FC
30/01/2027 — 19:30 — Lions Gibraltar FC v Lincoln Red Imps FC
31/01/2027 — 16:30 — College 1975 FC v St. Joseph’s FC
31/01/2027 — 19:30 — FC Hound Dogs v Mons Calpe SC
GW20
12/02/2027 — 21:00 — Glacis United FC v Europa Point FC
13/02/2027 — 16:30 — Europa FC v Lions Gibraltar FC
13/02/2027 — 19:30 — St. Joseph’s FC v FC Magpies
14/02/2027 — 16:30 — Lincoln Red Imps FC v FC Hound Dogs
14/02/2027 — 19:30 — Mons Calpe SC v College 1975 FC
GW21**
26/02/2027 — 21:00 — Lions Gibraltar FC v Lynx FC
27/02/2027 — 16:30 — Europa Point FC v St. Joseph’s FC
27/02/2027 — 19:30 — FC Hound Dogs v Europa FC
28/02/2027 — 16:30 — FC Magpies v Mons Calpe SC
28/02/2027 — 19:30 — College 1975 FC v Lincoln Red Imps FC
GW22
12/03/2027 — 21:00 — St. Joseph’s FC v Glacis United FC
13/03/2027 — 16:30 — Lynx FC v FC Hound Dogs
13/03/2027 — 19:30 — Europa FC v College 1975 FC
14/03/2027 — 16:30 — Lincoln Red Imps FC v FC Magpies
14/03/2027 — 19:30 — Mons Calpe SC v Europa Point FC
GFL Championship
GW1
19/03/2027 — 21:00 — Team 2 v Team 3
20/03/2027 — 16:30 — Team 1 v Team 5
20/03/2027 — 19:30 — Team 6 v Team 4
GW2
02/04/2027 — 21:00 — Team 4 v Team 3
04/04/2027 — 19:30 — Team 5 v Team 2
04/04/2027 — 16:30 — Team 6 v Team 1
GW3
09/04/2027 — 21:00 — Team 5 v Team 6
10/04/2027 — 19:30 — Team 3 v Team 1
10/04/2027 — 16:30 — Team 2 v Team 4
GW4**
16/04/2027 — 21:00 — Team 6 v Team 2
17/04/2027 — 19:30 — Team 1 v Team 4
17/04/2027 — 16:30 — Team 3 v Team 5
GW5**
23/04/2027 — 21:00 — Team 4 v Team 5
24/04/2027 — 19:30 — Team 2 v Team 1
24/04/2027 — 16:30 — Team 6 v Team 3
GFL Challenge
GW1
21/03/2027 — 16:30 — Team 10 v Team 11
21/03/2027 — 19:30 — Team 8 v Team 9
GW2
06/04/2027 — 21:00 — Team 7 v Team 8
07/04/2027 — 21:00 — Team 9 v Team 10
GW3
11/04/2027 — 16:30 — Team 9 v Team 11
11/04/2027 — 19:30 — Team 7 v Team 10
GW4
18/04/2027 — 16:30 — Team 9 v Team 11
18/04/2027 — 19:30 — Team 7 v Team 10
GW5
25/04/2027 — 16:30 — Team 7 v Team 9
25/04/2027 — 19:30 — Team 8 v Team 11
Play-offs
First Round
04/05/2027 — 21:00 — Team 6 v Team 7
Semifinals
09/05/2027 — 16:30 — Team 3 v First Round Winner
09/05/2027 — 19:30 — Team 4 v Team 5
Final
15/05/2027 — 17:00 — Home Team v Away Team
Rock Cup
First Round
06/02/2027 — 16:30 — Home Team v Away team
06/02/2027 — 19:30 — Home Team v Away team
07/02/2027 — 16:30 — Home Team v Away team
07/02/2027 — 19:30 — Home Team v Away team
Quarter-finals
20/02/2027 — 16:30 — Home Team v Away team
20/02/2027 — 19:30 — Home Team v Away team
21/02/2027 — 16:30 — Home Team v Away team
21/02/2027 — 19:30 — Home Team v Away team
Semi-finals**
06/03/2027 — 16:30 — Home Team v Away team
07/03/2027 — 16:30 — Home Team v Away team
Final
01/05/2027 — 17:00 — Home Team v Away team