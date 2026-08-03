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Sports

2026/27 fixtures confirmed with Manchester 62 now out of the league fixture listings

Photo by Stephen Ignacio. Drawings courtesy of AKS Architects.

By Stephen Ignacio
3rd August 2026

Domestic football returns to the Rock this August with the Gibraltar Football League match between Hound Dogs and College 1975 opening the season.
The first trophy will be played out on August 23rd with the Pepe Reyes Cup being played between St Joseph and Lincoln Red Imps.
Four league matches will have been played before this as the seasons gets underway.

The full official Gibraltar men’s senior schedule, including the Gibraltar Football League, Pepe Reyes Cup, play-offs and Rock Cup were published this week. Every fixture date and kick-off time is subject to change. The league will see eleven clubs playing with Manchester 62 not listed for the season.

The Gibraltar FA published the following list although dates and times are still subject to change.

Note that: GFL Game week’s 1 and 3 are swapped due to the Pepe Reyes Cup

Pepe Reyes Cup Final
23/08/2026 — 21:00 — Lincoln Red Imps FC v St. Joseph’s FC

Gibraltar Football League
GW3*
21/08/2026 — 21:00 — FC Hound Dogs v College 1975 FC

22/08/2026 — 18:00 — Lions Gibraltar FC v FC Magpies

22/08/2026 — 21:00 — Europa FC v Glacis United FC

23/08/2026 — 18:00 — Lynx FC v Europa Point FC

21/10/2026 — 21:00 — Lincoln Red Imps FC v St. Joseph’s

GW2
28/08/2026 — 21:00 — St. Joseph’s FC v Mons Calpe SC

29/08/2026 — 18:00 — College 1975 FC v Lions Gibraltar FC

29/08/2026 — 21:00 — FC Magpies v Lynx FC

30/08/2026 — 18:00 — Europa Point FC v Europa FC

30/08/2026 — 21:00 — Glacis United FC v Lincoln Red Imps FC

GW1*
04/09/2026 — 21:00 — Lincoln Red Imps FC v Europa Point FC

05/09/2026 — 16:30 — Europa FC v FC Magpies

05/09/2026 — 19:30 — Lions Gibraltar FC v FC Hound Dogs

06/09/2026 — 16:30 — Mons Calpe SC v Glacis United FC

06/09/2026 — 19:30 — Lynx FC v College 1975 FC

GW4
11/09/2026 — 21:00 — FC Magpies v FC Hound Dogs

12/09/2026 — 16:30 — St. Joseph’s FC v Europa FC

12/09/2026 — 19:30 — Europa Point FC v Lions Gibraltar FC

13/09/2026 — 16:30 — Glacis United FC v Lynx FC

13/09/2026 — 19:30 — Mons Calpe SC v Lincoln Red Imps FC

GW5
18/09/2026 — 21:00 — College 1975 FC v FC Magpies

19/09/2026 — 16:30 — Lynx FC v St. Joseph’s FC

19/09/2026 — 19:30 — FC Hound Dogs v Europa Point FC

20/09/2026 — 16:30 — Europa FC v Mons Calpe SC

20/09/2026 — 19:30 — Lions Gibraltar FC v Glacis United FC

GW6**
09/10/2026 — 21:00 — Mons Calpe SC v Lynx FC

10/10/2026 — 16:30 — Europa Point FC v College 1975 FC

10/10/2026 — 19:30 — St. Joseph’s FC v Lions Gibraltar FC

11/10/2026 — 16:30 — Lincoln Red Imps FC v Europa FC

11/10/2026 — 19:30 — Glacis United FC v FC Hound Dogs

GW7
16/10/2026 — 21:00 — FC Magpies v Europa Point FC

18/10/2026 — 16:30 — Lynx FC v Lincoln Red Imps FC

18/10/2026 — 19:30 — FC Hound Dogs v St. Joseph’s FC

27/10/2026 — 21:00 — Lions Gibraltar FC v Mons Calpe SC

28/10/2026 — 21:00 — College 1975 FC v Glacis United FC

GW8
23/10/2026 — 21:00 — Europa FC v Lynx FC

24/10/2026 — 16:30 — Mons Calpe SC v FC Hound Dogs

24/10/2026 — 19:30 — Lincoln Red Imps FC v Lions Gibraltar FC

25/10/2026 — 16:30 — St. Joseph’s FC v College 1975 FC

25/10/2026 — 19:30 — Glacis United FC v FC Magpies

GW9
30/10/2026 — 21:00 — FC Magpies v St. Joseph’s FC

31/10/2026 — 16:30 — Lions Gibraltar FC v Europa FC

31/10/2026 — 19:30 — College 1975 FC v Mons Calpe SC

01/11/2026 — 16:30 — Europa Point FC v Glacis United FC

01/11/2026 — 19:30 — FC Hound Dogs v Lincoln Red Imps FC

GW10
06/11/2026 — 21:00 — Lincoln Red Imps FC v College 1975 FC

07/11/2026 — 16:30 — St. Joseph’s FC v Europa Point FC

07/11/2026 — 19:30 — Mons Calpe SC v FC Magpies

08/11/2026 — 16:30 — Europa FC v FC Hound Dogs

08/11/2026 — 19:30 — Lynx FC v Lions Gibraltar FC

GW11
20/11/2026 — 21:00 — Europa Point FC v Mons Calpe SC

21/11/2026 — 16:30 — Glacis United FC v St. Joseph’s FC

21/11/2026 — 19:30 — College 1975 FC v Europa FC

22/11/2026 — 16:30 — FC Magpies v Lincoln Red Imps FC

22/11/2026 — 19:30 — FC Hound Dogs v Lynx FC

GW12**
27/11/2026 — 21:00 — FC Hound Dogs v Lions Gibraltar FC

28/11/2026 — 16:30 — Glacis United FC v Mons Calpe SC

28/11/2026 — 19:30 — College 1975 FC v Lynx FC

29/11/2026 — 16:30 — Europa Point FC v Lincoln Red Imps FC

29/11/2026 — 19:30 — FC Magpies v Europa FC

GW13**
04/12/2026 — 21:00 — Lincoln Red Imps FC v Glacis United FC

05/12/2026 — 16:30 — Lynx FC v FC Magpies

05/12/2026 — 19:30 — Mons Calpe SC v St. Joseph’s FC

06/12/2026 — 16:30 — Europa FC v Europa Point FC

06/12/2026 — 19:30 — Lions Gibraltar FC v College 1975 FC

GW14
11/12/2026 — 21:00 — Europa Point FC v Lynx FC

12/12/2026 — 16:30 — Glacis United FC v Europa FC

12/12/2026 — 19:30 — FC Magpies v Lions Gibraltar FC

13/12/2026 — 16:30 — St. Joseph’s FC v Lincoln Red Imps FC

13/12/2026 — 19:30 — College 1975 FC v FC Hound Dogs

GW15
18/12/2026 — 21:00 — FC Hound Dogs v FC Magpies

19/12/2026 — 16:30 — Europa FC v St. Joseph’s FC

19/12/2026 — 19:30 — Lions Gibraltar FC v Europa Point FC

20/12/2026 — 16:30 — Lynx FC v Glacis United FC

20/12/2026 — 19:30 — Lincoln Red Imps FC v Mons Calpe SC

GW16
08/01/2027 — 21:00 — Mons Calpe SC v Europa FC

09/01/2027 — 16:30 — FC Magpies v College 1975 FC

09/01/2027 — 19:30 — Europa Point FC v FC Hound Dogs

10/01/2027 — 16:30 — St. Joseph’s FC v Lynx FC

10/01/2027 — 19:30 — Glacis United FC v Lions Gibraltar FC

GW17
12/01/2027 — 21:00 — Europa FC v Lincoln Red Imps FC

14/01/2027 — 21:00 — College 1975 FC v Europa Point FC

15/01/2027 — 21:00 — Lynx FC v Mons Calpe SC

17/01/2027 — 16:30 — FC Hound Dogs v Glacis United FC

17/01/2027 — 19:30 — Lions Gibraltar FC v St. Joseph’s FC

GW18
19/01/2027 — 21:00 — Lincoln Red Imps FC v Lynx FC

20/01/2027 — 21:00 — Europa Point FC v FC Magpies

21/01/2027 — 21:00 — Glacis United FC v College 1975 FC

26/01/2027 — 21:00 — Mons Calpe SC v Lions Gibraltar FC

27/01/2027 — 21:00 — St. Joseph’s FC v FC Hound Dogs

GW19
29/01/2027 — 21:00 — Lynx FC v Europa FC

30/01/2027 — 16:30 — FC Magpies v Glacis United FC

30/01/2027 — 19:30 — Lions Gibraltar FC v Lincoln Red Imps FC

31/01/2027 — 16:30 — College 1975 FC v St. Joseph’s FC

31/01/2027 — 19:30 — FC Hound Dogs v Mons Calpe SC

GW20
12/02/2027 — 21:00 — Glacis United FC v Europa Point FC

13/02/2027 — 16:30 — Europa FC v Lions Gibraltar FC

13/02/2027 — 19:30 — St. Joseph’s FC v FC Magpies

14/02/2027 — 16:30 — Lincoln Red Imps FC v FC Hound Dogs

14/02/2027 — 19:30 — Mons Calpe SC v College 1975 FC

GW21**
26/02/2027 — 21:00 — Lions Gibraltar FC v Lynx FC

27/02/2027 — 16:30 — Europa Point FC v St. Joseph’s FC

27/02/2027 — 19:30 — FC Hound Dogs v Europa FC

28/02/2027 — 16:30 — FC Magpies v Mons Calpe SC

28/02/2027 — 19:30 — College 1975 FC v Lincoln Red Imps FC

GW22
12/03/2027 — 21:00 — St. Joseph’s FC v Glacis United FC

13/03/2027 — 16:30 — Lynx FC v FC Hound Dogs

13/03/2027 — 19:30 — Europa FC v College 1975 FC

14/03/2027 — 16:30 — Lincoln Red Imps FC v FC Magpies

14/03/2027 — 19:30 — Mons Calpe SC v Europa Point FC

GFL Championship
GW1
19/03/2027 — 21:00 — Team 2 v Team 3

20/03/2027 — 16:30 — Team 1 v Team 5

20/03/2027 — 19:30 — Team 6 v Team 4

GW2
02/04/2027 — 21:00 — Team 4 v Team 3

04/04/2027 — 19:30 — Team 5 v Team 2

04/04/2027 — 16:30 — Team 6 v Team 1

GW3
09/04/2027 — 21:00 — Team 5 v Team 6

10/04/2027 — 19:30 — Team 3 v Team 1

10/04/2027 — 16:30 — Team 2 v Team 4

GW4**
16/04/2027 — 21:00 — Team 6 v Team 2

17/04/2027 — 19:30 — Team 1 v Team 4

17/04/2027 — 16:30 — Team 3 v Team 5

GW5**
23/04/2027 — 21:00 — Team 4 v Team 5

24/04/2027 — 19:30 — Team 2 v Team 1

24/04/2027 — 16:30 — Team 6 v Team 3

GFL Challenge
GW1
21/03/2027 — 16:30 — Team 10 v Team 11

21/03/2027 — 19:30 — Team 8 v Team 9

GW2
06/04/2027 — 21:00 — Team 7 v Team 8

07/04/2027 — 21:00 — Team 9 v Team 10

GW3
11/04/2027 — 16:30 — Team 9 v Team 11

11/04/2027 — 19:30 — Team 7 v Team 10

GW4
18/04/2027 — 16:30 — Team 9 v Team 11

18/04/2027 — 19:30 — Team 7 v Team 10

GW5
25/04/2027 — 16:30 — Team 7 v Team 9

25/04/2027 — 19:30 — Team 8 v Team 11

Play-offs
First Round
04/05/2027 — 21:00 — Team 6 v Team 7

Semifinals
09/05/2027 — 16:30 — Team 3 v First Round Winner

09/05/2027 — 19:30 — Team 4 v Team 5

Final
15/05/2027 — 17:00 — Home Team v Away Team

Rock Cup
First Round
06/02/2027 — 16:30 — Home Team v Away team

06/02/2027 — 19:30 — Home Team v Away team

07/02/2027 — 16:30 — Home Team v Away team

07/02/2027 — 19:30 — Home Team v Away team

Quarter-finals
20/02/2027 — 16:30 — Home Team v Away team

20/02/2027 — 19:30 — Home Team v Away team

21/02/2027 — 16:30 — Home Team v Away team

21/02/2027 — 19:30 — Home Team v Away team

Semi-finals**
06/03/2027 — 16:30 — Home Team v Away team

07/03/2027 — 16:30 — Home Team v Away team

Final
01/05/2027 — 17:00 — Home Team v Away team

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The Gibraltar Chronicle is a daily newspaper published in Gibraltar since 1801. It is one of the world's oldest English language newspapers to have been in print continuously. Our print edition and e-paper is published daily except Sundays.


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