Poetry Competition 2024 Spanish Language Category Runner-Up Levante

by Alfred Manuel Gerada

Cien caballos blancos vienen galopando sobre el mar,

¡Nada los puede parar!

A su Roca amada quieren abrazar,

Y cubrirla con un velo de seda al saltar.

En la ciudad de la Roca amada, aúlla entre callejones,

Cargado de misterios y antiguas canciones.

El levante se desliza entre azulejos y balcones,

Un lamento profundo, como el rugido de leones.

Cien caballos blancos vienen galopando sobre el mar…

Bajo el cielo de la Roca eterna, el levante perdura,

Nos envuelve, nos ciñe, en su danza feroz y oscura.

Roca amada, testigo de siglos, en tu abrazo nos perdemos,

Con el levante, viento que en el alma entendemos.

Cien caballos blancos vienen galopando sobre el mar…

Cuando arrecia incesante, todo es el viento,

Nos acaricia y susurra con su humedo aliento,

Cada gesto, cada mirada, cada semblante,

Todo se funde, todo se pierde, todo es levante.

Cien caballos blancos vienen galopando sobre el mar…

La Roca se rinde al abrazo del viento,

Como un amante, apasionado y sediento.

Se inventa una nube, que se alza como vela de seda,

Y escapa por una ventana, como densa humareda.

Cien caballos blancos vienen galopando sobre el mar,

¡Nada los puede parar!

Judge’s comments: Spanish Language- Runner-up

Levante

A lyrical and somewhat epic poem, personifying what is usually seen by the people of Gibraltar as a dreary moment of levante, and turning it into an unavoidable force of nature that is both muscular and sensual. The poet captures a sense of the enveloping clouds that obsess us so much, as they so rightfully state that in those days, “todo es levante.”