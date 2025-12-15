Poetry Competition 2025

Best Poem in the Spanish Language

“Cadenas Invisibles”

By Bryley Anne Mor

En la escuela, escucho susurros:

“Relájate. No es para tanto.

Solo cosas de adolescentes.”

Pero, ¿quién pesa el miedo que llevo?

¿Quién cuenta el pánico en mi pecho,

Las noches sin dormir, los gritos silenciosos

Que trago para que nadie los note?

Uno de cada cinco jóvenes sufre en secreto.

Uno de cada cinco.

Depresión, ansiedad, ataques de pánico-

Y aun preguntan:

“¿Que te pasa?”

Las redes muestran vidas perfectas.

Imágenes que mienten, imágenes que hieren.

Me comparo. Me pierdo. Me desvanezco.

Y miden mi valor en likes,

En vanidad, en elogios vacíos.

¿Dónde están las voces que dicen,

“Todo estará bien”?

Busco, espero, escucho-

Pero el silencio es más fuerte que el miedo.

Intento sonreír. Intento seguir el juego.

Pero mis manos tiemblan, mis ojos arden.

Y aun debo levantarme, ir a clase,

Ser fuerte, perfecta, invisible.

¿No merecemos un mundo donde podamos respirar?

¿No merecemos ayuda? ¿Apoyo? ¿Comprensión?

No quiero solo sobrevivir.

Quiero vivir.

Romperé estas cadenas invisibles.

Hablaré. Lucharé. Me levantaré.

Porque merecemos más que silencio.

Porque merecemos ser vistas.

Spanish – Winner – Judges Comment

“Cadenas Invisibles”

This poet employs a strong voice in their insistent and brave first person narrator. We see the trajectory from suffering to confusion and ultimately to the brave stance taken at the end of the poem. The consistent questioning throughout demonstrates the desire to find answers to the injustice felt by young people at school and online. The shorter, more emphatic statements towards the end speak to a renewed sense of self, a fighting spirit and the will to be seen.

Spanish Language Category Runner-Up

“El Niño No Tiene Culpa”

By Naomi Duarte

La frase cae en la mesa como si fuera un pedazo de pan duro,

partío sin querer,

dejando migas pa’ los pajaritos que nunca llegan.

El niño no tiene culpa,

Lo decimos, con la boca medio llena de aire,

mientras la cuchara hace clink clink contra el plato,

como si estuviera llamando a alguien que nunca baja.

El niño-mira-es un vaso de cristal,

pero ya viene con agua salá,

con el sabor de hierro del grifo viejo.

El niño no tiene culpa,

lo decimos otra vez,

y la pared lo repite,

pero en eco torció,

como caracol en la oreja.

¿Y la culpa quién la aguanta?

Si las palabras se deshacen en la lengua

Nos han dejao un collar de dichos viejos:

así es la vida, pa’lante, no preguntes.

Cada uno un vendaje mal pegao,

cada vendaje un mapa que no lleva a ningún sitio.

Miro la frase de nuevo:

un fuego escondió baja ceniza,

los padres llorando

en el sueño de su infancia.

Y me digo:

ninguno de nosotros nació con llave,

solo con la cerradura.

La inocencia no es blanca,

es vidrio medio sucio,

Por eso lo repito,

como si fuera oración:

el niño no tiene culpa,

ni la tuvo,

ni la tendrá.

Y entre diente y diente,

donde la voz tropieza y se muerde,

un secreto se abre paso,

flojito, casi sin querer:

tú tampoco.

Spanish - Runner up – Judges Comment

“El Niño No Tiene Culpa”

In this poem the quotidian and the universal combine. From the ‘pan duro’ to the ‘agua sala’ to the trite phrases we all use to accept the unpalatable truths we’re faced with. The resolution of the poem is clear - a powerful message of forgiveness and self-love.



Spanish Language Category Highly Commended

“Siempre Conmigo”

By Davina Barbara

Cuando chiquitita, me cogías de la mano,

guiándome.

Tu voz, un faro,

alumbrando mi camino, con alegría y sonrisas,

animando con amor y fuerza.

Tu voz marcaba un camino.

Me llenabas de esperanza,

de un cariño especial.

Y tus cuentos eran de hadas y sueños,

sueños alcanzables, fáciles de imaginar.

Me cogías de la mano,

protegiéndome,

siempre rebosante de besos, caricias y achuchones.

En tu calor y abrazo encontré mi hogar.

Aquí crecí llena de confianza y posibilidades,

y con tu energía iluminante.

Tu ternura y cuidado,

me dieron personalidad y certeza,

una insaciable curiosidad,

y un deseo de aprender y descubrir,

siempre te admire, mi faro, mi guía.

Miro a esos años pasados,

con nostalgia y cariño,

Me cogías de la mano,

y aunque ahora seas ausencia,

te sigo llevando dentro, en cada paso… siempre

Spanish – Highly Commended – Judges Comment

“Siempre Conmigo”

Love and remembrance; an homage to love and the memories of those who care for us. A beautiful poem that speaks to the enduring power of memory and nostalgia that can take us back to happy times and relive moments with those who are no longer with us. The constant image of the ‘faro’ and the hand holding are powerful; every reader will remember one such person in their lives.

Best Poem in the Llanito Language

“Llanita sea, esta Odisea”

By Jonathan Teuma

Interlacing los versos con mi vrada

surfing los ritmos del día y la noche

cruzando mares meti’o en mi coche

una aventura que tah encantada.

¿Cuántos cyclopes defeated en Landport?

¿How many sirens tempted en Varyll Begg?

¿Cuantos empty recitals and damn bootlegs?

! Hasta pisar Ithaca y su bright port!

En Patras compartimos inspiration

con poetas brought in from all over the world

y hablamos del impossible nation

el Rock, Calpe, North Pillar de Hércules,

no borders just love and collaboration

el poetry es así, no sé si lo ves.

Llanito language – Winner – Judges Comment

“Llanita sea, esta Odisea”

Poetry unites, and this poem will speak to many shared Gibraltarian experiences: the car rides, the references to locations where we all defeated a cyclops or two (!), and the many names of the place we call home. A short and effective poem with a naturalistic use of Llanito. The mix of myth amidst the Gibraltarian landmarks and the reference to ‘no borders’ at this important juncture for our people makes for an entertaining and relevant poem that champions poetry itself.