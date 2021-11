Spanish Category Highly Commended Llueve by Teresa Mascarenhas

Llueve,

esta noche llueve.

El olor a tierra mojada

aromatizando los pensamientos,

esa fría humedad nublando los ojos de mil caricias

y el tibio aliento del nuevo día,

evoca en mi...

Añoranzas...

Y deambulo entre calles aun dormidas

con la suaves melodías

de las gotas de agua resbalando por las mejillas

y el sonido de mis pisadas sumergiéndose

en los cálidos parajes de mis más sentidas nostalgias.

Llueve,

y la brisa en esta noche oscura

despeina las emociones que aun somnolientas

se van deshojando

como los pétalos de una flor al olvido de una primavera...

Llueve,

en esta noche oscura y profunda

y cada gota que cae abraza el cuerpo...

Son pequeños diamantes

que van dejando su huella bajo las estrellas,

golpean suave la piel

deslizándose por ella como pequeños ríos que fluyen

como lagrimas que huyen ...

Llueve...

La noche me envuelve

en su silencio,

me seduce en la soledad

de este álgido invierno ...

Y llueve...

Llueve en esta noche

que cubre las lagrimas

y sin querer...

Arropa el alma...

Llueve...

Judge Charlie Durante’s comments:

“This is a sombre, meditative poem with its own melancholy music. Llueve is a nostalgic journey into emotions which have lain dormant and are now being revived: ‘despeina las emociones que aún se van deshojando.’ The silent walk is also a metaphor for revisiting old feelings and recalling nostalgically what once was. The Greek word ‘nostos’ is pregnant with meaning suggestive of home, nature and the rediscovery of what we thought irrecoverable. All this is present in our poem where the rain manifests itself as drops (gotas), small rivers (pequenos ríos) and tears (lágrimas). This watery ambience shrouds the soul of the wayfarer, alluring her in the enveloping night. The word ‘llueve,’ which weaves its way repeatedly through the poem, both starts and ends the composition, giving it a pleasant shape and feeling of closure.”