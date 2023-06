All Star 5 and MVP returns to youth leagues

The basketball domestic season 2022/2023 drew to a close with GABBA reintroducing a once staple of its youth leagues, the All Star 5 and MVP trophies. These players were nominated by the club coaches in each of their respective categories.

Over 50 different players were voted for overall highlighting the array of talent on show in our local basketball leagues.

Women’s League to Europa Valmar

Second Division Shield to Europa Valmar

U16 Girls All Star 5

- Lucia Hernandez, Lincoln Bayside;

- Katelyn Escalona, Europa Valmar

- Isabelle Dalmedo, Bavaria Blue Stars Blue; - Sofia Afzan, Lincoln Bayside;

- Phoebe Reyes, Bavaria Blue Stars Pink

U16 Girls MVP

- Isabelle Dalmedo, Bavaria Blue Stars Blue

U18Men All Star 5

- Jose Daniel Cassaglia, Lincoln Bayside; - Stevie Linares, Bavaria Blue Stars Pink; - Quentin McGlashen, GibYellow Soldiers; - Matvey Celecia, Bavaria Blue Stars Pink; - Louis Dalmedo, Europa Valmar

U18 Men MVP

- Matvey Celecia, Bavaria Blue Stars Pink

U15 Boys All Star 5

- Enrique Navarro, Europa Valmar

- Tom Appleton, Lincoln Bayside

- Javier Felice, GibYellow Soldiers

- Marco O’Connor, Europa Valmar

- Javier Andrews, Bavaria Blue Stars

U15 Boys MVP

- Enrique Navarro, Europa Valmar

- Presentation of U13 Girls All Star 5

- Jannat El Yetefti, Damex Gators - Beau Reyes, Bavaria Blue Stars - Mya Raineri, Lincoln Bayside

- Brylee Costa, Bavaria Blue Stars - Yael Marrache, Europa Valmar

U13 Girls MVP

- Daniella Martinez, Damex Gators

U13 Boys All Star 5

- Julek Wojniak, Damex Gators

- Oliver Lines, Bavaria Blue Stars

- Matthew Byrne, Damex Gators

- Evan Cocklan, Lincoln Bayside

- Benjamin LeJeune, Bavaria Blue Stars

U13 Boys MVP

- Jack Balban, Bavaria Blue Stars