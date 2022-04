Basketball makes 18 fixture changes to final five weeks

As Gibraltar basketball start the last five weeks of the League calendar immediately after the Easter break a total of 18 amendments to the current fixture lists have been made.

The new fixture list is now by category, as follows:-

- MEN’S FIRST DIVISION -

- Wed 20 April, 1915 - Lincoln Bayside v Bavaria Blue Stars (trophy presentation)

The Bavaria Blue stars claimed the league title and will only need to show up for their matches to be crowned league champions.

- MEN’S SECOND DIVISION -

- Wed 20 April, 1915 - Shooting Stars v Europa Valmar Fusion

- Fri 22 April, 2000 - Lincoln Bayside Reserves v GibYellow Beasts

- Mon 25 April, 1915 - GibYellow Beasts v Bavaria Blue Stars Reserves

- Mon 25 April, 2100 - Europa Valmar Reserves v Shooting Stars

- Wed 27 April, 1915 - Lincoln Bayside Reserves v Shooting Stars

Wed 4 May, 1915 - Bavaria Blue Stars Reserves v Europa Valmar Reserves

- Wed 4 May, 1915 - Europa Valmar Fusion v GibYellow Creatures

- Fri 6 May, 2000 - GibYellow Beasts v GibYellow Creatures

- Mon 9 May, 1915 - Europa Valmar Reserves v Europa Valmar Fusion

- Mon 9 May, 2100 - Shooting Stars v GibYellow Beasts

- Mon 16 May, 2100 - GibYellow Cratures v Europa Valmar Reserves

- Wed 18 May, 1915 - Bavaria Blue Stars Reserves v Lincoln Bayside Reserves (presentation of trophies)

- UNDER 18 MEN -

- Tue 19 April, 2100 - Bavaria Blue Stars v Europa Valmar

- Tue 26 April, 1915 - Damex UDEA Soldiers v Lincoln Bayside

- Tue 3 May, 1915 - Europa Valmar v Damex UDEA Soldiers

- Tue 17 May, 1915 - Bavaria Blue Stars v Lincoln Bayside (presentation of trophies)

- UNDER 16 MEN -

- Thu 21 April, 1730 - Damex UDEA Soldiers v Bavaria Blue Stars

- Wed 27 April, 1915 - Bavaria Blue Stars v Lincoln Bayside

- Thu 5 May, 1730 - Europa Valmar v Damex UDEA Soldiers

- Mon 16 May, 1915 - Bavaria Blue Stars v Europa Valmar

- Mon 23 May, 1915 - Lincoln Bayside v Damex UDEA Soldiers (presentation of trophies. Presentation of trophies to Under 14 winners, Damex UDEA Soldiers, at half-time)

- UNDER 12 -

- Fri 22 April, 1600 - Wolves v Bears

- Fri 6 May, 1600 - Europa Valmar v Bavaria Blue Stars

- Sat 7 May, 1400 - Damex UDEA Soldiers v Wolves

- Sat 7 May, 1400 - Bears v Lincoln Bayside

- Sun 8 May, 1030 - Bears v Bavaria Blue Stars

- Sun 8 May, 1030 - Europa Valmar v Wolves

- Sun 15 May, 1030 - Lincoln Bayside v Wolves

- Sun 15 May, 1030 - Bears v Europa Valmar

- Fri 20 May, 1600 - Bavaria Blue Stars v Wolves

- Fri 20 May, 1600 - Damex UDEA Soldiers v Bears

- Sat 21 May, 1400 - Lincoln Bayside v Europa Valmar

Sun 22 May, 1030 - Europa Valmar v Damex UDEA Soldiers

Sun 22 May, 1030 - Bavaria Blue Stars v Lincoln Bayside

- Wed 25 May, 1915 - Bavaria Blue Stars v Damex UDEA Soldiers (presentation of trophies)

- SENIOR WOMEN -

- Tue 19 April, 1915 - Macaque Attack v Bavaria Blue Stars

- Tue 26 April, 2100 - U18 Select v Europa Valmar

- Tue 3 May, 2100 - U18 Select v Macaque Attack

- Tue 17 May, 2100 - Bavaria Blue Stars v Europa Valmar

- Fri 20 May, 2000 - Europa Valmar v Macaque Attack

- Tue 24 May, 2100 - Europa Valmar v Bavaria Blue Stars (presentation of trophies)

- UNDER 18 WOMEN -

- Thu 21 April, 1730 - Europa Valmar v Bavaria Blue Stars Pink

- Thu 5 May, 1730 - Bavaria Blue Stars Pink v Bavaria Blue Stars Blue

- Thu 19 May, 1730 - Bavaria Blue Stars Blue v Bavaria Blue Stars Pink

- Wed 25 May, 1915 - Europa Valmar v Bavaria Blue Stars Blue (presentation of trophies)

- UNDER 14 GIRLS -

- Fri 22 April, 1600 - Europa Valmar v Bavaria Blue Stars

- Fri 6 May, 1600 - Lincoln Bayside v Bavaria Blue Stars

- Wed 18 May, 1915 - Lincoln Bayside v Europa Valmar

- Sat 21 May, 1400 - Europa Valmar v Lincoln Bayside

- Tue 24 May, 1915 - Bavaria Blue Stars v Lincoln Bayside (presentation of trophies)

This are some of the most recent results in the league.

MEN’S FIRST DIVISION -

GibYellow Animals 79 - Lincoln Bayside 84;

Bavaria Blue Stars 65 - Europa Valmar 61;

GibYellow Animals 83 - Europa Valmar 90.

MEN’S SECOND DIVISION

Bavaria Blue Stars Reserves 77 - GibYellow Creatures 53

GibYellow Beasts 54 - Europa Valmar Reserves 75

Lincoln Bayside Reserves 76 - Europa Valmar Fusion 54

Europa Valmar Reserves 63 - Lincoln Bayside Reserves 61

Europa Valmar Fusion 53 - Bavaria Blue Stars Reserves 82

GibYellow Creatures 60 - Shooting Stars 51

UNDER 18 MEN

Lincoln Bayside 86 - Europa Valmar 53

Damex UDEA Soldiers 39 - Bavaria Blue Stars 62

UNDER 16 MEN

Lincoln Bayside 49 - Europa Valmar 43

UNDER 18 WOMEN

Bavaria Blue Stars Blue 40 - Europa Valmar 53