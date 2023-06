Llanito Category Highly Commended Dale Buttigieg ‘Tarìa Perìsima I Patrà’

Lô rekwerdô son komo lâ kalamitâ, t'asen atràkting, su pul ê komo un gaite ke parese ke tà 'siendo xiterìa kon er gràviti ke tà supwêto 'sêlo privènting de volà. Mi mente parese un sine kon un ùniko spekteita onde exan una pelìkula k'ase dipìkting mi vida nun lup. Ê komo irse de hòlidei sin tenè ke tomarse livertà, namâk'ai ke serrà lô s'ohô mu taitli i dehà k'er film aga ròuling...Sienpre ke me veìa la dêkantsà de mi tìa, sin farta, se metìa lâ manô nla vorsa pa sakarse una livrita, me la ponìa nla mano pa dêpwè disirme "toma rei, pa ke te konprê unâ volillitâ, un rolipò, un likirvà, un pakete patatâ o lo ke tù kierâ". Er detallito ese me traìa er mîmo satisfakxon ke Fadakrîmâ er dìa de Pâkwa. Anda ke no tendrìa l'arkantsìa llenita kon una hartà de livritâ si lâ 'viera exo sèiving. Pa un ninyo delô 90z, tenè una livra era tenè flux, la podìâ 'sè strèching à to metè. Un pakete patatâ à diê, veinte o treinta penikê i lâ volillâ swertâ te podìan kôtà un penike si t'ivâ polâ varatâ, devarde no 'vìa na.

Dêpwe de 'sè kolèkting la livrita i de gâtàrmela, po derexo patrà pala kasa mama, onde namâke ntrà pola pwerta sonava la mîma kantsiòn: "Sabor, sabor, sabor a ti". Kwàntâ vesê m'avrè tomàu er tè kon ese pograma ner televixon? Me sentava nun sillòn de kolò kafè, to dèkoreited kon trapô i panyô de nitin. Sienpre tengo er mîmo pikcha nla mente. Àlo lehô un mop, una kova i una pala pa rekohè er pâtiso i er plag der huva to preparàu pa 'sêlo konèkting ner soket por si se kaìan migahâ ner tapete. Alante mìa un êpeho kon vordê d'oro i un murtimwevle kon kaxarritô pa 'serme distràkting demientra me tomava er tesesito kon un vollo o un durse. Nel'aigre, komo sienpre, un olò à tavako i l'umo ke se 'sìa mìksing kon er vapò dela kafetera kon auwa pipando. Una tasita tè nunka m'a savìo mehòn ke ntontse.

I ese dìstent pero vìvid mèmori der tesesito m'ase tranzpòting àl'eropwerto. 'Siera frìo, kalò o viento i âta si davan auwa, kwando 'sìa lànding l'aviòn, tormundo salìa de vulla korriendo par varkòn. La hente kolô kapotê i gufandâ se reginxava kontra la varanda de gierro xillando nombrê, haxeando delô ke vahavan pavaho lâ kaleritâ i àr mîmo tienpo moviendo lâ manô 'siendo wèiving. Ni xan tenìâ de kolarte pa ponerte alante sin ke te xaran er wo. Toi seguro ke mâ dun turîta s'avrà pentsàu k'un A-list selèbriti 'vìa llegàu à Hivertà delô xillìô de pavana dela hente.

Àr finà der dìa, kè de tumbaletâ da la vida, amehòn ê asìn komo tà supwêto sè pero aholà pudiera ì patrà, onke fwera por un minuto namâh, tarìa perìsima. Pero de to eso ke vivì namâke kean unô rekwerdô repartìô ke slouli se van 'siendo disòlving komo una kuxarita d'asuka nun tè resièn xàu.

Judge Charlie Durante’s Comments:

Runner-up: Dale Buttigieg with Tarìa Perìsima I Patrà. Dale’s piece is a nostalgic journey into a golden past, where the simple things of life seemed to mean so much more than they do now. The mind is conceived as a cinema, with an ever-rolling film, a film made up of his beloved aunt, now dead, with her generous gift of a pound, undreamt of riches then, and which gave him ‘er mîmo satisfakxon ke Fadakrîmâ.’

Not only does Dale lovingly and fondly re-create the past, but his phonetically rendered Yanito has many echoes of how many of us spoke when young. At home, we encounter a Gibraltar household with the standard ‘murtiwevle; his house-proud mother with all her cleaning paraphernalia and, of course, the ubiquitous cup of tea. The superb vignette of the expectant crowd at the old Air Terminal is wonderfully rendered. Dale has re-visited the past and used Yanito to revive old memories, recall those dear ones who have passed away but never forgotten, and evoke a world which seems distant but lives inside our hearts and minds.

The fairly strict phonetic rendering of Yanito can initially be disconcerting to the eye but, if read out loud or even mouthed sotto voce, there is no impediment to comprehension. A truly moving story, poignant, charming and conjuring up a world we all thought was beyond recall.