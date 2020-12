PAS Padel Tennis Xmas Open sees last sixteen

The PAS Padel tennis Xmas Open played all but one of its last sixteen on Monday before the final match was rained off.

The tournament which started last week is the latest in the Padel tournament organised at the Gibraltar Sandpits Lawn Tennis and Padel Association.

PAS PADEL TENNIS XMAS OPEN TOURNAMENT

Preliminary matches Results:

Julian Sheriff/Brian Hill beat Jordan Perez/Dino Navarro

Christian Gomez/Ivan Gomez beat Kyrone/James

Aaron Bugeja/Alan Lavagna beat Evan Sayers/Mathew Massetti

Albert Sheriff/Joey Sheriff beat Peter Caetano/Lionel Chipolina

Johan Valverde/Amos Federico Snr beat Javi Leon/ Daniel Caetano

Wayne Cruz/Gareth Lopez beat Louis Poggio/Charlie Stagnetto

Karel Espinosa/Charlie Isola beat Craig Sacarello/Bob Casciaro

James Taylor/Karl Scortino beat Alex Curras/Amos Federico Jnr

Jonathan Sciortino/Damian Rocca beat Brian Caetano/Prianthe Cortes

Alan Brownbridge/Anthony Sayers beat Itay Uman/Leo Grauer

Jerry Aguilera/Stefan Cumbo beat Mike Mansfield/Keiron Martinez

Ashley Perez/Leroy Borrel beat Douglas Casciaro/Andrew Lavagna

Mikey Poggio/Mark Gomez beat Nigel Treacy/Steven Gilbert

Paul Coelho/Dustin Horillo beat Matt Reoch/Martin Xiberras

Last 16 - PAS Main Tournament matches Results:

Albert Sheriff/Joey Sheriff beat Jonathan Sciortino/Damian Rocca

Ivan Gomez/Christian Gomez beat Alan Lavagna/Aaron Bugeja

Amos Federico/Johan Valverde beat Alan Brownbridge/Anthony Sayers

Jerry Aguilera/Stefan Cumbo beat Charlie Isola/Karel Espinosa

Ashley Perez/Leroy Borrel beat Mikey Poggio/Mark Gomez

Gabriel Loredo/Joe Enriles beat Wayne Cruz/Gareth Lopez

Jeremy Poggio/Dylan Casciaro beat Julian Sheriff/Brian Hill

James Taylor/Karl Sciortino and Paul Coelho/Dustin Horillo score 6-2, 2-0, (rained off). TBC