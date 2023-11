Poetry Competition 2023

Spanish Language Category Runner-Up

“Oye mi canto” by Mark Montovio

Al igual que el camaleón de ojos avispados que no perdona oportunidad,

a lengüetazos nos mantiene a raya sin consideración ni bondad.

Horas y horas bajo un sol abrasador,

otras veces a la merced de una lluvia sin pudor.

Y eso solo para cultivar y cosechar,

lo que acabará engalanando otras mesas como manjar.

Expuestos a golpes,

tomas de fuerza,

y represalias que hieren la dignidad,

esas jornadas maratonianas en el campo,

tan abrumadas de cansancio,

ahogan el cántico de la libertad.

¡Oye mi canto, Señor! ¡Oye mi canto!

Nos mantienen como perros, como esclavos.

Desterrados.

Enterrados.

Pero ese odio, que entre la sombra acecha y ruge,

solo riega el sueño del patrón.

La recogida de esa fruta dulce, que aún nos sabe tan amarga,

nace de la tierra de los sueños que hunde a la gente en la nada.

Son tierras tormentosas que ocultan su negra infracción,

regadas por el sudor que desmenuza lentamente el concepto de civilización.

Y con leyes desiguales que explotan esclavizando a una raza de salvajes,

el repique de esos crímenes solo alimenta la desesperación.

En condiciones paupérrimas, insalubres e infrahumanas.

Entre paredes de adobe medio derruidas, vistiendo techos de chapa y ramas.

Sobre colchones donde festejan insectos que sepultan la risa y encienden el llanto.

En cautiverio sin desafío, en manos de los que muestran sus dientes de espanto,

En circunstancias de vida que funden las fuerzas pasadas de largo.

Y si, ellos nos vendieron la libertad, pero nos mintieron amargo.

La angustia y la desolación de una vulneración normalizada,

es la definición perfecta de la esclavitud en el siglo de la manada.

Estrangulados y arriñonados.

Arrinconados y despechados.

Y así postrados con el llanto del que pierde a sus vástagos, con gotas de fe rogamos,

¡Oye mi canto, Señor! ¡Oye mi canto!





Judge Charlie Durante’s Comments:

“Mark Montovio with Oye mi canto. ‘Canto’ is a vague term in Spanish literary parlance. Mark’s plangent canto can be interpreted as a lament and plea. The lament has the agonising depth of a true jeremiad (Jeremiah, it seems, wrote the Lamentations); the plea is a heartfelt cry to God for help and manumission.

Slavery is the ultimate degradation of a human being. Sadly, we unthinkingly brush it aside as characteristic of the ancient world, but we know there are still many forms of slavery in our so-called enlightened world: the indentured worker, the day labourer, the worker without health care, social security, without the right to strike, or enjoy a respite from soul-destroying tasks.

Mark paints a grim picture, almost apocalyptic in its scope, of daily suffering, humiliation, and despair. The only person who benefits is the callous ‘patrón,’ whose table groans with the harvest food gathered by his slaves. Mark creates an oppressive atmosphere of daily struggle, ‘esas jornadas maratonianas en el campo;’ living conditions are primitive and insalubrious; the physical toll is evident in the labourers who are ‘estrangulados y arriñonados.’

This is an impressive contribution and of a standard we have learnt to expect from such an accomplished writer as Mark. Well done!”



Spanish Language Category Highly Commended

“Pedagogia en alas” by Levi Josef Attias

Desplegando frágiles alas,

Mil mariposas abanican

Con aliento de azahar,

La brisa de la silente alba;

Impacientes, esperan el amanecer

Para abrir sus alas de terciopelo

Que ayer encomendaron a una higuera

Al entronarse el atardecer.

En la lejana memoria,

Pero palpable recuerdo,

Vibran morriñas de un insecto lento,

Esa oruga, de evolución armoniosa,

Zumbidos de lejana mensajería

En un sedoso y ovalado recinto,

Un capullo zurcido, su hospedería.

Blanda, cilíndrica, de patitas cortas,

La oruga lanza un íntimo proceso,

Una vigilia de transformaci6n,

Una odisea de muda y reposo.

Y la crisálida, en silente fosa,

En la matriz del hospedero,

Logra reabsorber sus órganos

Para irrumpir, vulnerable pero preciosa.

Las mariposas, azafatas en pedagogía,

Nos inspiran como sutil arquetipo,

Sirviéndonos de metáfora y guía.

Jamás neguemos a la vida su vigor,

Ni anonademos el cáliz de la alegría,

Ni in mole nos las semillas del interior.

Las mariposas nos invocan

Que abracemos el dulce legado,

Cimbreante y resonante son del alma,

Deshelando la zozobra ingrata,

Pacificando arañazos y fogatas,

Deshaciéndonos del ¿Qué dirán?

Y con valentía desde el interior

Zarpamos y dejando detrás un ser

Para comenzar a realmente ser.

Judge Charlie Durante’s comments:

“Levi Josef Attias with Pedagogía en alas. The transformation of a caterpillar into a moth or butterfly is nothing short of miraculous, even though we now understand the biological process that lies behind this dramatic change.

Levi has looked closely at this metamorphosis and drawn some salutary lessons. The change from eggs into caterpillar, pupa and adult moth or butterfly becomes paradigmatic of life-changing experiences. The whole process becomes ‘una metáfora y guía’ for us, an example to drain the ‘cáliz de la alegría’ to the lees, to cultivate ‘las semillas del interior.’

The butterfly’s ‘frágiles alas,’ impatient to take wing, discard the earlier and awkward phases of the insect’s journey to maturity in this ‘odisea de muda y reposo.’ The ultimate lesson is one of transformation into something ‘rich and strange’ (Shakespeare). We are encouraged to imitate the butterfly in its natural growth to adulthood and splendour. The poem’s rich language is a joy to read and appreciate.”