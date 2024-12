Poetry Competition 2024 Best Llanito Category Runner-Up Ai Los Abuelos!

by Susan Cabezutto

Ai los abuelos que solcitao estamo,

When we thought we’d finally retired,

Nos dan un full-time job,

Y ensima, ni cobramo.

Estamo to lo dia liao,

Como un pato mareo,

Vamo de aqui para ya,

Ni un instate sin parar.

Mum no te olvide,

Que el nino tiene basketball,

No hija que va, yo no me olvido!

Ponle la equipacion,

Y quedate a ver el partido,

Que despues seguido,

La nina juega a netball, de seven a eight,

Que she umpires, don’t be late.

Remember, que el nino va a de PE.

Dad drop him off at school,

And collect him from Europa Pool.

Despues dale la cena,

Que desde lunch no Habra comido.

Manana recogelo de swimming,

Dad no te quede dormido.

Ai Dios mio, que lio!

Que ya no me acuerdo de na.

Manana tiene la nina dance?

Que ni siquiera tenfo un chance pa respire.

At this rate, I’ll need a secretary,

To program my day, so extraordinary.

Porque ellos nunca pueden,

Siempre tienen un excuse,

Que si el mortgage, el trabajo,

Que si el shellac, y los eyebrows,

El bigote or las vetas,

A este paso vamo termina chifleta.

Mum no llegue tarde,

No hija, que yo nunca tardo,

Aunque tenga la agenda mas complete

Que la de Mr. Picardo.

Judge’s comments: Llanito Language Runner-up

Ai Los Abuelos!

Poetry is often given to lofty heights of the human condition, but this poem proves how an everyday experience can also bring with a sense of balladry, alongside some crafty humour. And in some ways, this poem is braver than any speaking of a higher cause, daring to say what is often taboo, that grandparents in Gibraltar often have it tough. Vivan los abuelos llanitos!