Poetry Competition Winners 2023

Spanish Language Category Highly Commended

“La balada del café” by Colin Golt

En la taza de la mañana,

la vida se despierta con fulgor.

El café, un elixir que engalana,

me hace volar sin necesitar motor.

Amargo y dulce, sabores en fusión,

el café cautiva con su encanto.

Despierta al más somnoliento corazón,

y pinta sonrisas en cada canto.

Negro como la noche sin estrellas,

y cálido como un abrazo sincero.

El café, rey de las cafeteras,

mi ambrosía, mi aliado certero.

En cada trago, mi vida se anima,

mi mente despierta y el mundo se aclara.

Gracias al café, mi musa prima,

la mañana entera se vuelve una charla.

Así, en cada taza, un ritual sagrado,

donde el café despierta mi ingenio.

Y su olorcillo, un verso afortunado,

el café, mi compañero de ensueño.

Espresso, cappuccino, cortado o latte,

en todas sus formas, siempre encantador.

El café, elixir que me combate,

despierto, animado, lleno de vigor.

Así, entre tazas humeantes y risas,

el café me acompaña en el vivir.

Y mientras lo bebo, suspiro sin prisa,

agradeciendo al café por existir.

¡Brindemos al café con alegría!

Gracias por despertar mi poesía.

En cada sorbo, una melodía,

y el café, mi fiel compañía.

Judge Charlie Durante’s comments:

“Colin Golt with La balada del café. Colin’s ballad is a wholehearted celebration of the invigorating and inspirational qualities of coffee. Coffee energises the ‘somnoliento corazón.’

Coffee launches the new day and fills every moment with meaning and happiness. Coffee is praised and endowed with very special qualities: it is like ambrosia (the food of the gods); it is the ‘musa prima’ (the source of poetic inspiration); ‘elixir’(the guarantor of immortality); ‘ritual sagrado’ (a ritual undertaken with almost religious seriousness).

But the most beneficial effect of drinking a cup of coffee is its ability to awaken poetic talent. The dormant ‘musa prima’ is enlivened, the ‘ingenio’ is quickened and the result is ‘un verso afortunado’ and a renewal of ‘mi poesía.’

Coffee aficionados don’t need encouragement, but this poem will seduce the most inveterate tea drinker into a coffee lover! Colin has written a tour de force about what is probably the world’s most popular drink.”