Llanito category highly commended

‘Shining a Light on the 70s (con el torch del portero del Queens)’

by Stephen Perera

Primero, hablar de la frontera. Nadie la mencionaba sin decir cerra detrás. La frontera, cerra, tenía un fence largo de una punta a la otra con unos gates que nunca abrían, y eso que había gente de aquí chillando a gente de ayi. Mas fácil abrirla pa que charlen y eso, mejor no?

Un tal Franco closed it. Sería un tio malaje.

Creo que estaba cerra porque arriba se Pezzi’s Steps (quien seria este Pezzi, y pa que le dieron unos steps?) decía ‘With Britain til death do us part’ y como sabia Franco que no queríamos ser part de Spain pues se cabreo y la cerro. Maybe también porque decíamos “British we are, British we stay” aunque la verda ni hablábamos mucho British between us ni miramos muy British tampoco, pero vamos, yo del United y quería que gane England conque that counts no?

Po nada, la frontera cerra (igual perdieron las llaves no se?)

Al final del fence largo…..Eastern Beach. Ayi íbamos en summer en el VW Beetle blue (pintao a brocha) que no arrancaba aveces con la humedad y teníamos que empujarlo. Se escuchana venir de lejos as we waited debajo de la cuesta de Pisani (donde mi abuela compraba comestibles y Henry la traía).

En la playa la familia, los amigos, el sol, el mar, la sombrilla, los bolsos, el termo de té, las sillas, las toallas, la mesa, los drinks, los vasos, los gorros, la crema, la radio, y las palas. Con olas, los li-los red pa hacer surfing en plan Hawaii 5-0. Tambien el ice cream: el Carlos con el Flake, el Mivi, el Orange Maid, el ‘family block’ de 3 colores, el Choc-ice, el Fab y el Zoom (pa ponerte la lengua red como la napia del sol).

Before long though, se acababa el verano, y venia el invierno……………

Si estaba el día feo, a ver TV un poco. Los Fridays el Un, Dos, Tres con la Ruperta y el Kiko, los Saturdays Mazinger Z, Heidi y Marco (“no te vayas mama, no te alejes de miiiii” – todavía no se si encontró la madre al final). GBC empezaba a las 5:30 y 3:30 los Sundays con Space Ghost, Banana Splits y the Monkees. Yo me chalaba.

Pero con el día bueno…pal patio.

El patio llanito. The place to go pa no dar la lata y para ver tus amigos. A place of equals….em….eso na-nay. En el football de patio, por ejemplo, el gorditio acababa de portero, los grandes de defensas y los demás a correr se ha dicho. El que traía la pelota era el captain cuando se shuaba equipos y se acababa todo cuando no se veía nada o cuando la madre del de la pelota abría las perisanas llamando “sube parriba ya”. Then it was “last goal wins”.

Para mi, aparte del football, lo mejor era ir al cine. El regal 1 y 2, el Princes of Wales, pero numba wan el Queens Cinema.

(Phone rings in Varyl Begg)

“Hello”

“Hello, ta Gerard?”

“Si, quien es, Stephen? Gerrraaarrrrddddd, Steeeephennn”

(era el Avelino. Pa mi se parecía al policía de JAWS)

“Gerard, vamos al cine no?”

“Si, te veo at 6. El Costa va venir porque el shorvo no va”

Sundays 6:30PM. Todos los shaveas de Gibraltar pal Queens para ver películas “U” or “A”. Fijo.

“La cuesta cansa eh?” dijo el Costa.

Una vez arriba, se ve que hay colon. Seguimos pal end del queue.

(after all somos British no?)

En la cola, charlando del United, Liverpool y Leeds, pronto llegamos al final de la muralla de ladrillos red. Al dar la vuelta a la esquina, primero hecharle un liquindoi a las fotos de la película before te tocaba ya en la taquilla.

“3 en Back stalls please”

“Aquí mismo en el lado” dijo el Gerard apuntando con el dedo. Ya habían una pila de seats crossed out.

Tickets in hand, the glass doors await. A couple of steps down y los posters de las peliculas greet us. Uno de “GREASE” con Travolta y Olivia Newtown-John, una ‘A’ conque la veremos.

Ahora el tuck shop. Novea, una pila de shaveas pidiendo al mismo tiempo. Ya perdimos el British again. Todo esta bueno. Los Malteasers, los Marshmallows, los Tutti Fruttis, Dolly Mixtures, Love Hearts, sherbert, etc. Pa beber Coca Cola o Fanta (uno ya harto de Brand 5 en casa).

Con las manos llenas, solo the stiff, padded, red doors to cross. Ya dentro mas gente que en una guerra to lleno de shaveas and some parents, pero pocos.

“En que row estamos? ahí si, pa ya…excuse me…excuse me”.

Al sentarte, un “fffssst” de aire saliendo del soft, red sillon del Queens.

Despues de un rato, the lights went down as up went the excitement y los glucose levels. Pero primer……….los anuncios.

“Picaaadilllly, Picadillllyyyy” chillabamos todos (pero no como los de la frontera…cerra). Los porteros ya mismo cabreados al escuchar “portero buscagrillos”. El castigo a los culpables “Tu, tu y tu…FUERA”

Finally, the curtains open

W………………………………………….i……………………………d………………………………………..e

Up in the projection room, the huge Prevost Milano 35mm projector cast its 24 frames of celluloid magic onto the screen before us…

BRITISH BOARD OF FILM CENSORS = CERTIFICATE ‘A’

20th CENTURY FOX (“trrrruuuuuuunnnn-tun, rrrrrrruntun, trrrrrrrrrrrnnnnntnnnn”)

A LUCASFILM PRODUCTION (en letras verdes)

“Pa-paraaaa-paaaaaahhhhhhh” the speakers thundered

‘A long time ago in a galaxy far, far away….”

…….y asi empezo la película del Queens ese día pero así acabo yo esto…..a bit of light shone over life as a shavea en los 70s.

(usando el torch del portero del Queens, claro……………………………………..)

Judge’s Comments:

The 70s in Gibraltar come alive in this story! From the ever present frontier issues to the beach paraphernalia to GBC programming and the Queens Cinema. The writer employs a friendly, conversational tone; it’s almost as if you were reminiscing with a friend. Gibraltar in the 70s is brought back to us; a trip down memory lane for some readers!