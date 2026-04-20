Nations Cup comes to an end with Gibraltar in ladies semi-final
The EBA Nations Cup 2026 came to an end this Sunday following a weekend of play-offs, semi-finals and finals that brought the tournament to a close.
Although Gibraltar’s teams and players did not feature in the finals, there were still reasons to celebrate, with Jonathan Collado finishing among the top-ranked players in the men’s division and Nicky Correa reaching the semi-finals of the ladies’ singles.
Earlier in the competition, Gibraltar’s Ladies A team recorded an emphatic 25–0 victory over Mexico, capping an impressive overall display by the home sides. There were also several firsts for Gibraltar, including wins against Belgium, while the Masters team secured a handful of victories.
This marked Gibraltar’s first experience hosting the Nations Cup on home soil since the 1990s. With the event set to return to the Rock again next year, Gibraltar will be looking to build on this foundation and aim for even greater success following what was a successfully hosted tournament.
This were the results for Sunday, the final day of play.
19-04-2026 08:00 Wales Grand Masters A 9 - 6 Gibraltar Grand Masters A
19-04-2026 08:00 Ireland Grand Masters A 5 - 10 Scotland Grand Masters A
19-04-2026 08:00 Australia Grand Masters A 2 - 13 N Ireland Grand Masters A
19-04-2026 08:00 Spain Mens B 5 - 20 Scotland Mens B1
19-04-2026 08:00 Scotland Mens B 13 - 12 Wales Mens B
19-04-2026 08:00 Wales Mens B1 19 - 6 Australia Mens B
19-04-2026 08:00 Australia Mens B1 9 - 16 Malta Mens B
19-04-2026 08:00 Gibraltar Mens B2 14 - 11 Catalonia Mens B
19-04-2026 08:00 Mauritius Mens B 16 - 9 Gibraltar Mens B
19-04-2026 08:00 Gibraltar Mens B1 9 - 16 N Ireland Mens B1
19-04-2026 08:00 N Ireland Mens B 24 - 1 Mexico Mens B1
19-04-2026 08:00 Mexico Mens B 1 - 24 Wales Mens B2
19-04-2026 08:00 Ireland Ladies B 11 - 14 Australia Ladies B
19-04-2026 08:00 Wales Ladies B 10 - 15 Scotland Ladies B
19-04-2026 08:00 Gibraltar Ladies B 11 - 14 Wales Ladies B1
19-04-2026 08:00 Wales U23 B 6 - 19 Malta U23 A
19-04-2026 08:00 Scotland U23 B 10 - 15 Wales U23 A
19-04-2026 08:00 Ireland U23 A 6 - 19 Scotland U23 A
19-04-2026 08:00 Gibraltar Seniors B 7 - 18 Australia Seniors B
19-04-2026 08:00 Wales Seniors B 14 - 11 Scotland Seniors B
19-04-2026 08:00 Gibraltar Seniors B1 8 - 17 Wales Seniors B1
19-04-2026 11:00 N Ireland Mens A 13 - 10 Spain Mens A
19-04-2026 11:00 Ireland Ladies A 13 - 9 N Ireland Ladies A
19-04-2026 11:00 Gibraltar Ladies A 11 - 13 Australia Ladies A
19-04-2026 11:00 Wales Seniors A 13 - 7 Catalonia Seniors A
19-04-2026 11:00 N Ireland Seniors A 10 - 13 Australia Seniors A
19-04-2026 11:00 Ireland Masters A 13 - 9 Catalonia Masters A
19-04-2026 11:00 Wales Masters A 13 - 4 Australia Masters A
19-04-2026 11:00 Ireland Masters B 13 - 7 Wales Masters B
19-04-2026 11:00 Wales Masters B1 13 - 10 N Ireland Masters B
19-04-2026 11:00 Wales Mens A 13 - 7 Ireland Mens A
19-04-2026 11:00 Wales Seniors B1 13 - 8 Gibraltar Seniors B1
19-04-2026 11:00 Scotland Seniors B1 13 - 4 Australia Seniors B
19-04-2026 11:00 Wales Grand Masters A 8 - 4 Gibraltar Grand Masters A
19-04-2026 11:00 Ireland Grand Masters A 8 - 5 Catalonia Grand Masters A
19-04-2026 11:00 Scotland Mens B 13 - 7 Wales Mens B2
19-04-2026 11:00 N Ireland Mens B 13 - 4 Wales Mens B1
19-04-2026 11:00 Scotland Mens B1 13 - 7 N Ireland Mens B1
19-04-2026 11:00 Wales Mens B 6 - 13 Malta Mens B
19-04-2026 13:00 Ceri Morris 6 - 1 Conor Brady
19-04-2026 13:00 Tristan Horton 4 - 6 Geo Edgar
19-04-2026 13:00 Allan Aird 2 - 6 Denis Smith
19-04-2026 13:00 Davy Mcgurn 6 - 4 Dale Williams
19-04-2026 13:00 Nicky Correa 3 - 4 Rachel Tucker
19-04-2026 13:00 Niven Adams 2 - 6 Hugh Mcbride
19-04-2026 13:00 Michael Gallacher 6 - 4 Billy Snaddon
19-04-2026 13:00 Margaret O'driscoll 6 - 4 Danielle Randle
19-04-2026 13:00 Chris Tabone 6 - 2 Grant Smith
19-04-2026 13:00 Chris Ross 5 - 6 Graham Dunbar
19-04-2026 13:00 Preston Mcinnes 6 - 4 Lucas Bryden
19-04-2026 13:00 Ryleigh Cutter 1 - 6 Jack Evans
19-04-2026 15:00 Wales Grand Masters B 7 - 8 Ireland Grand Masters B
19-04-2026 15:00 Wales Grand Masters B1 5 - 8 Scotland Grand Masters B
19-04-2026 15:00 Scotland Ladies B 13 - 4 Wales Ladies B1
19-04-2026 15:00 Wales Ladies B 10 - 13 Australia Ladies B
19-04-2026 15:00 Scotland Grand Masters A 8 - 3 Ireland Grand Masters A
19-04-2026 15:00 N Ireland Grand Masters A 6 - 8 Wales Grand Masters A
19-04-2026 15:00 Scotland Mens B 13 - 5 Malta Mens B
19-04-2026 15:00 N Ireland Mens B 13 - 10 Scotland Mens B1
19-04-2026 15:00 Scotland Mens A 13 - 8 N Ireland Mens A
19-04-2026 15:00 Scotland Masters A 12 - 12 Wales Masters A
19-04-2026 15:00 N Ireland Masters A 13 - 12 Ireland Masters A
19-04-2026 15:00 Malta Seniors A 13 - 8 Australia Seniors A
19-04-2026 15:00 Scotland Seniors A 13 - 12 Wales Seniors A
19-04-2026 15:00 Scotland Seniors B 13 - 3 Scotland Seniors B1
19-04-2026 15:00 Wales Seniors B 13 - 11 Wales Seniors B1
19-04-2026 15:00 Scotland Masters B 13 - 6 Ireland Masters B
19-04-2026 15:00 Scotland Ladies A 10 - 13 Ireland Ladies A
19-04-2026 15:00 Scotland Masters B1 13 - 9 Wales Masters B1
19-04-2026 15:00 Malta Mens A 13 - 5 Wales Mens A
19-04-2026 15:00 Wales Ladies A 13 - 10 Australia Ladies A
19-04-2026 17:00 Ceri Morris 5 - 7 Geo Edgar
19-04-2026 17:00 Hugh Mcbride 2 - 7 Michael Gallacher
19-04-2026 17:00 Denis Smith 6 - 7 Davy Mcgurn
19-04-2026 17:00 Chris Tabone 7 - 5 Graham Dunbar
19-04-2026 17:00 Rachel Tucker 7 - 4 Margaret O'driscoll
19-04-2026 19:00 Scotland U23 A 9 - 13 Malta U23 A
19-04-2026 19:00 Scotland U23 B 12 - 10 Wales U23 B1
19-04-2026 19:30 Malta Mens A 13 - 11 Scotland Mens A
19-04-2026 19:30 Wales Ladies A 12 - 13 Ireland Ladies A
19-04-2026 19:30 N Ireland Mens B 6 - 13 Scotland Mens B
19-04-2026 19:30 Scotland Ladies B 13 - 5 Australia Ladies B
19-04-2026 19:30 Malta Seniors A 5 - 13 Scotland Seniors A
19-04-2026 19:30 Scotland Seniors B 13 - 6 Wales Seniors B
19-04-2026 19:30 Scotland Masters A 13 - 8 N Ireland Masters A
19-04-2026 19:30 Scotland Masters B 13 - 2 Scotland Masters B1
19-04-2026 19:30 Scotland Grand Masters A 8 - 7 Wales Grand Masters A
19-04-2026 19:30 Scotland Grand Masters B 8 - 2 Ireland Grand Masters B
Images by C Correa Photography
Graphics by GPA