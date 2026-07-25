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Sat 25th Jul, 2026

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Sports

Swimmers to compete at Glasgow this Saturday morning

By Stephen Ignacio
25th July 2026

Five of Gibraltar's swimmers will be competing at the Glasgow 2026 swimming heats this Saturday morning.
11:30
Women's 200m Freestyle - Heats
Heat 1

1 Dominica - Jasmine Schofield
2 Eswatini -Hayley Michelle Hoy
3 Barbados - Toria Alleyne
4 Maldives - Meral Ayn Latheef
5 Gibraltar - Katie Green

11:50
Men's 50m Freestyle - Heats
Heat 1

1 GUY Delroy TYRRELL
2 GIB James SANDERSON
3 MAS Arvin Shaun SINGH CHAHAL
4 SLE Moses YONGAI
5 VAN Robsen DICK
6 AIA Josiah MINOTT
7 PAK Hamza ASIF
8 SRI Muhammad MOHAMED FIDHYAN

12:09
Women's 100m Backstroke - Heats
Heat 1
3 Gibraltar - Katie Maddocks
4 Brunei Darussalam - Sharmeen Mohammad Mharvin
5 Seychelles - Aaliyah Palestrini
6 Papua New Guinea - Joanna Chen

12:36
Women's 100m Breaststroke - Heats

Heat 3

1 MRI Alicia KOK SHUN 1:15.15
2 JAM Sabrina LYN 1:09.00
3 SCO Anna MORGAN 1:07.65
4 AUS Sienna TOOHEY 1:05.97
5 COK Lanihei CONNOLLY 1:07.40
6 WAL Theodora TAYLOR 1:08.12
7 GIB Asia KENT 1:10.94
8 TGA Vaoahi AFU

12:49
Men's 400m Freestyle - Heats

Heat 2
1 GIB Christian CHANG-CHIPOLINA
2 MAS Khai Xin TAN
3 IOM Oscar MADDRELL
4 JEY Samuel STERRY
5 CAY Connor MACDONALD
6 GGY Zachary MAIDEN
7 PAK Muhammad Ahmed DURRANI
8 GIB Adam BURNS

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The Gibraltar Chronicle is a daily newspaper published in Gibraltar since 1801. It is one of the world's oldest English language newspapers to have been in print continuously. Our print edition and e-paper is published daily except Sundays.


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