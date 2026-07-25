Swimmers to compete at Glasgow this Saturday morning
Five of Gibraltar's swimmers will be competing at the Glasgow 2026 swimming heats this Saturday morning.
11:30
Women's 200m Freestyle - Heats
Heat 1
1 Dominica - Jasmine Schofield
2 Eswatini -Hayley Michelle Hoy
3 Barbados - Toria Alleyne
4 Maldives - Meral Ayn Latheef
5 Gibraltar - Katie Green
11:50
Men's 50m Freestyle - Heats
Heat 1
1 GUY Delroy TYRRELL
2 GIB James SANDERSON
3 MAS Arvin Shaun SINGH CHAHAL
4 SLE Moses YONGAI
5 VAN Robsen DICK
6 AIA Josiah MINOTT
7 PAK Hamza ASIF
8 SRI Muhammad MOHAMED FIDHYAN
12:09
Women's 100m Backstroke - Heats
Heat 1
3 Gibraltar - Katie Maddocks
4 Brunei Darussalam - Sharmeen Mohammad Mharvin
5 Seychelles - Aaliyah Palestrini
6 Papua New Guinea - Joanna Chen
12:36
Women's 100m Breaststroke - Heats
Heat 3
1 MRI Alicia KOK SHUN 1:15.15
2 JAM Sabrina LYN 1:09.00
3 SCO Anna MORGAN 1:07.65
4 AUS Sienna TOOHEY 1:05.97
5 COK Lanihei CONNOLLY 1:07.40
6 WAL Theodora TAYLOR 1:08.12
7 GIB Asia KENT 1:10.94
8 TGA Vaoahi AFU
12:49
Men's 400m Freestyle - Heats
Heat 2
1 GIB Christian CHANG-CHIPOLINA
2 MAS Khai Xin TAN
3 IOM Oscar MADDRELL
4 JEY Samuel STERRY
5 CAY Connor MACDONALD
6 GGY Zachary MAIDEN
7 PAK Muhammad Ahmed DURRANI
8 GIB Adam BURNS