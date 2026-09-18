Gibraltar Padel squads in 17-24th placement play-offs

Gibraltar men's and women's senior padel teams today start their final phase in the FIP Senior World Cup being played in Buenos Aires. Both teams have reached the 17-24 final placement phase with the men finishing third in their group of four having won against Austria.

Gibraltar men's have recorded two victories as a squad against Poland and Austria.

In both the men and women there have been important matches with several individual pairs wins in the men's.

These have been the results so far.

Gibraltar men

Saturday, September 12 — qualification

Gibraltar 3–2 Poland

Category Gibraltar Poland Result Score

+45 A. Federico / J. Valverde R. Piwek / J. Slowinski Gibraltar won 7-6, 6-4

+40 J. Taylor / Y. Olivero M. Raduszewski / T. Szcepanik Gibraltar won 6-1, 6-0

+60 J. Aguilera / A. Sheriff I. Maciocha / J. Madej Gibraltar won 6-3, 6-1

+55 J. Johnson / A. Sayers G. Garczynski / K. Stenzel Poland won 4-6, 3-6

+50 M. Martinez / A. Bado M. Gawlowski / J. Marcinkowski Poland won 1-6, 1-6

The 3–2 victory sent Gibraltar through to the final phase at the first attempt. FIP specifically records Taylor/Olivero, Federico/Valverde and Aguilera/Sheriff as the three winning pairs.

Monday, September 14 — Group H

Mexico 5–0 Gibraltar

Category Gibraltar Mexico Result Score

+40 J. Taylor / Y. Olivero H. Almada / [second player as listed by FIP] Mexico won 0-6, 2-6

+60 J. Aguilera / A. Sheriff C. Bianchezi / J. Ortega Mexico won 1-6, 6-4, 8-10

+55 J. Johnson / A. Sayers R. Lopez / M. Pontones Mexico won 4-6, 0-6

+50 M. Martinez / A. Bado O. Lara / L. Cirion Mexico won 2-6, 2-6

+45 A. Federico / J. Valverde I. Mendiola / A. Mendiola Mexico won 1-6, 2-6

The +60 match was particularly unusual, with Gibraltar taking the second set 6-4 before Mexico won the deciding match tiebreak 10-8.

Tuesday, September 15 — Group H

Finland 5–0 Gibraltar

Category Gibraltar Finland Result Score

+60 J. Aguilera / A. Sheriff T. Kivistö / J. Koho Finland won 1-6, 2-6

+55 J. Johnson / A. Sayers J. Båsk / M. Helste Finland won 3-6, 3-6

+50 M. Martinez / A. Bado V. Hynninen / K. Väinölä Finland won 1-6, 0-6

+45 A. Federico / D. Rocca M. Viljanen / M. Hermans Finland won 1-6, 3-6

+40 J. Taylor / Y. Olivero M. Sjövall / K. Grenner Finland won 3-6, 2-6

Wednesday, September 16 — Group H

Gibraltar 3–2 Austria

Category Gibraltar Austria Result Score

+55 J. Johnson / A. Sayers M. Ollram / O. Aschauer Austria won 0-6, 1-6

+50 M. Martinez / A. Bado P. Kugler / T. Talos Gibraltar won 2-6, 6-3, 6-4

+45 A. Federico / J. Valverde M. Adamek / M. Horvath Gibraltar won 3-6, 6-4, 7-6

+40 J. Taylor / Y. Olivero T. Unterhuber / J. Bachl Austria won 3-6, 3-6

+60 J. Aguilera / A. Sheriff B. Krocker / N. Teufelberger Gibraltar won 7-6, 6-4

That gave Gibraltar its first group-stage tie victory and a 3–2 overall record in the final phase.

Gibraltar women

Monday, September 14 — Group E

Sweden 5–0 Gibraltar

Category Gibraltar Sweden Result Score

+40 K. Sene / C. Romero H. Dahlström / A. Henriksson Sweden won 0-6, 0-6

+60 G. Sheriff / S. Saez E. Jönsson / A. Bengtson Sweden won 0-6, 0-6

+55 C. Caetano / T. Borrell J. Opitz / M. Lundqvist Sweden won 0-6, 0-6

+50 J. Link / A. Prior H. Bovin / M. Marescotti Sweden won 0-6, 0-6

+45 L. Bado / S. Ramirez A. Andersson / M. Karlsson Sweden won 0-6, 1-6

Tuesday, September 15 — Group E

Australia 5–0 Gibraltar

Category Gibraltar Australia Result Score

+60 G. Sheriff / S. Saez J. Golden / O. Asevicius-Jarvis Australia won 0-6, 1-6

+55 I. Ballester / C. Caetano R. Ashby / J. Zeuscher Australia won 1-6, 1-6

+50 A. Prior / J. Link P. Stonor / C. Johnson Australia won 0-6, 1-6

+45 L. Bado / S. Ramirez E. Hare / S. Gonzalez Australia won 2-6, 1-6

+40 K. Sene / C. Romero A. Renda / A. Dalley Australia won 1-6, 1-6

As we post this report Gibraltar is currently playing against Austria in the women's division. These are the matches to be played today.

Thursday, September 17 — women's 17th–24th play-off

Gibraltar v Austria — currently being played

The scheduled pairs are:

Category Gibraltar Austria Status

+50 A. Prior / J. Link E. Handl / B. Unterpertinger Live

+45 L. Bado / S. Ramirez P. Russegger / C. Hubich-Schmon Pending

+40 K. Sene / C. Romero M. Szabo / C. Zmugg Pending

+60 I. Ballester / G. Sheriff I. Resch / U. Matzek Pending

+55 S. Saez / C. Caetano A. Fürst-Riederer / M. Bartel Pending