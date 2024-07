Short Stories Spanish language Highly Commended: Serina Manasco with ‘Cruzando Fronteras’

¿Por que estan los humanos grabandome? lPor que los humanos siempre hacen tanto escandalo? Los pensamientos correr por mi cabeza cuando me despierto con un playa llena de gente mirandome, como si nunca a visto algo como mi en su vida, mi prim- te estaran pensando: Que esta pasando aqui?'O algo asi no?

Deja empieza de principio...

Fue un dia maravilloso arriba de la piedra de Gibraltar, yo taba jugando con los humanos -tu sabe - un dia normal, saltamos a uno o dos telefericos, perseguir los humanos, eso tipo de dia, pero, cuando taba por el restaurante cusho a dos humanos hablando de Espana, Espana suena como un lindo lugar, y, con mucho gentes. A mi me encantan los humanos (principalmente para perseguir los y comer su comida), pero todo los humanos no me gustan ... De todos modos , estaba en camino a Espana.

En mi camino habia muchas personas que estaban mirandome como si nunca a visto algo como mi en su vida Muchos de los humanos-como siempre - cogi su telefono y empezaron a grabar me. Despues de un tiempo (como dos a tres horas) me di cuenta de mucho papeles con foto de mi especie taba saliendo por todo lado, y despues de un tiempo mas los gentes taba empezando a perseguir me rapido, como, se que yo soy guapa pero enserio?

Me persiguieron por toda la playa, que es donde me escondi por la noche para dormir. No se que paso cuando yo estaba dormida pero me desperte con TOR la playa mirando y grabando, que deja me donde yo empiezo - mi primer pensamiento fue a saltar y corre, y eso es que yo iso. Uno de los humanos me cogio con un taser de animales. No recuerdo que paso despues de eso pero si me recuerdo a dipierteme y tava patra en Gibraltar, todo el escandalo pa nada.

Pue en fin, patra a perseguindo humanos y saltar encima de los telefericos. Otra dia yo voy y a un sitio como la linea otra vez, adio.

Adjudicators Comments:

‘A witty take on a modern viral moment between Gibraltar and La Linea. The use of first-person narrative in the form of a Rock Ape was particularly effective, and the writer felt confident to take the risk of a different grammatical structure to convey that. A lighthearted way of showing the nonsense of human-made barriers to an animal that just wants to enjoy an adventure. Particularly effective was the Rock Ape dialogue, who wouldn’t sound out of place stopping to tell this story on Main Street.