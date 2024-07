Short Stories Spanish Language Runner-up: Erin Costa with ‘Unagi’

En la ciudad de Malaga vivia un hombre llamado Jose. A Jose le glistaba mucho comer pescado. Tanto le gustaba que Jose era dueno y el cocinero de un pequeno restaurante que servia solamente pescado. El restaurante se llamaba Unagi. Jose no estaba casado y no tenia hijos y pasaba mucho tiempo solo en casa. En el restaurante tambien estaba casi siempre solo en la cocina. Un dia Jose iba a tirar la basura y vio un gatito buscando comida en la basura. El gatito era gris y negro. Cuando el gato vio a Jose se escondio detras del cubo de basura. A Jose le dio mucha pena ver el gato asi.

Jose volvio al restaurante y cogio un filete de pescado y salio de nuevo. Puso el filete en el suelo y se alejo. El gato salio detras del cubo y se acerco al filete. Primero olio el filete y luego empeso a comerselo. Jose se acerco al gato y empeso a tocarlo. Parece que el gato estaba contento y le lamio la mano. Jose volvio al restaurante y vio que el gato le seguia. Jose dejo que el gato entrara en la cocina y mientras Jose cocinaba vio que el gato lo miraba todo el tiempo.

Cuando Jose termino de trabajar y iba a cerrar el restaurante le daba pena sacar el gato a la calle. Jose cogio una caja y metio al gato dentro. Luego se fue andando a su casa con el gato. Esa noche el gato durmio junto a Jose. Por la manana cuando Jose se desperto vio que el gato no estaba en la cama. Empezo a buscarlo y no lo encontraba en ningun lado. Al ir a la cocina lo encontro alli y estaba tratando de meterse, en el cubo de la basura. Jose cojio otro filete de pescado y se lo puso en un plato en el suelo. El gato empezo a comer y ronroneo. Estaba muy contento, Jose tambien estaba contento de tener compania.

Durante las primeras semanas Jose cuido del gato y le daba de comer todas las mananas. La comida favorita del gato era pescado crudo. Un dia Jose penso que el gato deberia tener un nombre. Estuvo todo el dia pensando en un nombre para el gato. Par la manana mientras le daba de comer a su gato dijo "ya se que llamarte, ya que te gusta tanto el pescado crudo te Llamare Sushi!"

Pasaron los anos y Sushi pasaba mucho tiempo en el restaurante. Los clientes disfrutaban de la compania de Sushi porque era muy carinoso.

Un dia un famoso torero fue a comer al restaurante y le encanto la comida y la compania de Sushi. Los clientes que estaban alli querian tomarse fotos con el torero y Sushi. A Sushi le encantaba toda la atencion.

Unos dias mas tarde Jose vio en Facebook una foto del torero y Sushi en su restaurante. La foto tenia muchos comentarios de la gente.

Unos dias mas tarde Jose noto que cada vez habia mas gente en su restaurante. Sushi se paseaba entre Las mesas y entretenia a los clientes mientras esperaban su comida. La gente no le importaba esperar por la comida porque Sushi era tan bueno. Mas tarde esa semana Jose fue a abrir el restaurante y vio que ya habia gente en cola. Unagi se habia hecho muy famoso en Malaga. Con el paso del tiempo Jose vio que era mucho trabajo para una persona. Asi que un dia puso un anuncio en el periodico buscando camareros o camareras. Una semana mas tarde vino una mujer llamada Mari al restaurante diciendo que le gustaria trabajar de camarera. Jose le dio el trabajo.

Mari era muy simpatica y muy trabajadora. Tambien le gustaban los gatos, especialmente Sushi. Sushi tambien queria mucho a Mari porque le daba el pescado y jugaba con el todos los dias.

Jose estaba muy contento con Mari porque era muy buena con Sushi y con los clientes.

Con el paso de los anos Jose y Mari se hicieron muy buenos amigos y el restaurante se iso famoso en toda Espana.

Adjudicators Comments:

‘A concise and heart-warming story with unusual characteristics which evokes stories told by grandparents around the kitchen table. We were left wanting to know more about the characters, especially Sushi the cat. Despite using a brisk sense of the passing of time, the story maintains its structure throughout, and the reader is left with a feeling of a complete story.’