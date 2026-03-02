Frenchman Baptiste Bouin took squash open
The Gibraltar Squash Association hosted the latest PSA Squash Open, with sixteen players — some highly ranked across the European game — converging on the Rock.
The three-day event saw Ivan Flores and Declan Christie perform well.
Declan secured a 3–0 victory against Barnabad Sali from Italy in his opening match. He later faced Hugo Jaen from Spain, losing 3–1, before taking on Kike Garcia Rosales, whom he defeated 3–1. He then played Javier Martin in the 5–8 play-offs, where he lost 3–1.
Ivan Flores suffered a 3–0 defeat to Gabriel Cox before being involved in a close encounter against Javier Martin, losing narrowly 3–2. Flores Vela then faced a second tight contest against Kike Garcia Rosales, again losing 3–2 in another exciting match.
Frenchman Baptiste Bouin emerged as the overall winner, beating Spain’s Hugo Jaen 3–0 in the final.
Results
Declan Christie vs Barnabas Sali
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 1
Result: 3-0
Scores: 11-9, 15-13, 11-9 (35m)
Gabriel Cox vs Sartus Hall Rogers
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-0
Scores: 11-7, 11-2, 11-8 (10m)
Javier Martín vs Evan Davies-Clarke
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 1
Result: 3-1
Scores: 10-12, 11-7, 11-7, 12-10 (53m)
Kike García Rosales vs Leo Ware
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-0
Scores: 11-6, 11-3, 11-5 (29m)
Hugo Jaén vs Declan Christie
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 1
Result: 3-1
Scores: 9-11, 11-8, 11-9, 11-9 (25m)
Gabriel Cox vs Ivan Flores Vela
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-0
Scores: 11-3, 11-7, 11-5 (20m)
Nacho Fajardo vs Javier Martín
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 1
Result: 3-1
Scores: 3-11, 11-8, 11-3, 11-4 (29m)
Baptiste Bouin vs Kike García Rosales
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-0
Scores: 11-8, 11-5, 11-5 (26m)
Barnabas Sali vs Sartus Hall Rogers
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 1
Result: 3-1
Scores: 13-11, 8-11, 11-7, 11-9 (30m)
Evan Davies-Clarke vs Leo Ware
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-0
Scores: 11-2, 11-5, 11-2 (23m)
Hugo Jaén vs Gabriel Cox
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-0
Scores: 11-7, 12-10, 11-5 (32m)
Declan Christie vs Kike García Rosales
Class: 5-8 Play-Offs
Draw: Elimination
Court: Court 1
Result: 3-1
Scores: 9-11, 11-6, 14-12, 11-4 (34m)
Baptiste Bouin vs Nacho Fajardo
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-2
Scores: 7-11, 11-4, 9-11, 11-8, 11-7 (64m)
Javier Martín vs Ivan Flores Vela
Class: 5-8 Play-Offs
Draw: Elimination
Court: Court 1
Result: 3-2
Scores: 9-11, 8-11, 11-3, 11-6, 11-6 (44m)
Leo Ware vs Sartus Hall Rogers
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 1
Result: Walkover
Evan Davies-Clarke vs Barnabas Sali
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-0
Scores: 11-8, 11-7, 11-0 (21m)
Javier Martín vs Declan Christie
Class: 5-8 Play-Offs
Draw: Elimination
Court: Court 2
Result: 3-1
Scores: 11-3, 11-6, 9-11, 11-4 (26m)
Kike García Rosales vs Ivan Flores Vela
Class: 5-8 Play-Offs
Draw: Elimination
Court: Court 1
Result: 3-2
Nacho Fajardo vs Gabriel Cox
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-0
Scores: 11-9, 13-11, 11-8 (35m)
Baptiste Bouin vs Hugo Jaén
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-0
Scores: 11-7, 11-7, 13-11 (45m)