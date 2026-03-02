Gibraltar Chronicle Logo

Mon 2nd Mar, 2026

Gibraltar Chronicle Logo
Sports

Frenchman Baptiste Bouin took squash open

By Stephen Ignacio
2nd March 2026

The Gibraltar Squash Association hosted the latest PSA Squash Open, with sixteen players — some highly ranked across the European game — converging on the Rock.

The three-day event saw Ivan Flores and Declan Christie perform well.

Declan secured a 3–0 victory against Barnabad Sali from Italy in his opening match. He later faced Hugo Jaen from Spain, losing 3–1, before taking on Kike Garcia Rosales, whom he defeated 3–1. He then played Javier Martin in the 5–8 play-offs, where he lost 3–1.

Ivan Flores suffered a 3–0 defeat to Gabriel Cox before being involved in a close encounter against Javier Martin, losing narrowly 3–2. Flores Vela then faced a second tight contest against Kike Garcia Rosales, again losing 3–2 in another exciting match.

Frenchman Baptiste Bouin emerged as the overall winner, beating Spain’s Hugo Jaen 3–0 in the final.

Results
Declan Christie vs Barnabas Sali
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 1
Result: 3-0
Scores: 11-9, 15-13, 11-9 (35m)

Gabriel Cox vs Sartus Hall Rogers
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-0
Scores: 11-7, 11-2, 11-8 (10m)

Javier Martín vs Evan Davies-Clarke
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 1
Result: 3-1
Scores: 10-12, 11-7, 11-7, 12-10 (53m)

Kike García Rosales vs Leo Ware
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-0
Scores: 11-6, 11-3, 11-5 (29m)

Hugo Jaén vs Declan Christie
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 1
Result: 3-1
Scores: 9-11, 11-8, 11-9, 11-9 (25m)

Gabriel Cox vs Ivan Flores Vela
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-0
Scores: 11-3, 11-7, 11-5 (20m)

Nacho Fajardo vs Javier Martín
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 1
Result: 3-1
Scores: 3-11, 11-8, 11-3, 11-4 (29m)

Baptiste Bouin vs Kike García Rosales
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-0
Scores: 11-8, 11-5, 11-5 (26m)

Barnabas Sali vs Sartus Hall Rogers
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 1
Result: 3-1
Scores: 13-11, 8-11, 11-7, 11-9 (30m)

Evan Davies-Clarke vs Leo Ware
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-0
Scores: 11-2, 11-5, 11-2 (23m)

Hugo Jaén vs Gabriel Cox
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-0
Scores: 11-7, 12-10, 11-5 (32m)

Declan Christie vs Kike García Rosales
Class: 5-8 Play-Offs
Draw: Elimination
Court: Court 1
Result: 3-1
Scores: 9-11, 11-6, 14-12, 11-4 (34m)

Baptiste Bouin vs Nacho Fajardo
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-2
Scores: 7-11, 11-4, 9-11, 11-8, 11-7 (64m)

Javier Martín vs Ivan Flores Vela
Class: 5-8 Play-Offs
Draw: Elimination
Court: Court 1
Result: 3-2
Scores: 9-11, 8-11, 11-3, 11-6, 11-6 (44m)

Leo Ware vs Sartus Hall Rogers
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 1
Result: Walkover

Evan Davies-Clarke vs Barnabas Sali
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-0
Scores: 11-8, 11-7, 11-0 (21m)

Javier Martín vs Declan Christie
Class: 5-8 Play-Offs
Draw: Elimination
Court: Court 2
Result: 3-1
Scores: 11-3, 11-6, 9-11, 11-4 (26m)

Kike García Rosales vs Ivan Flores Vela
Class: 5-8 Play-Offs
Draw: Elimination
Court: Court 1
Result: 3-2

Nacho Fajardo vs Gabriel Cox
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-0
Scores: 11-9, 13-11, 11-8 (35m)

Baptiste Bouin vs Hugo Jaén
Class: Main Draw
Draw: Monrad
Court: Court 2
Result: 3-0
Scores: 11-7, 11-7, 13-11 (45m)

Most Read

Opinion & Analysis

The Treaty - Prize v Price 

Mon 2nd Mar, 2026

Brexit

CM outlines new policing resources and equipment for treaty rollout 

Mon 2nd Mar, 2026

Brexit

Notifying Spain over residency permits offers ‘additional layer of protection’

Thu 26th Feb, 2026

Brexit

Treaty will reshape cross-border relations

Thu 26th Feb, 2026

Local News

£2.3m in scholarship debts owed to Government by 295 students

Thu 26th Feb, 2026

Download The App On The iOS Store
E-Edition

Today's Paper

2nd March 2026

Read our latest newspaper by downloading our app from the link below.

Download The App On The iOS Store

Related Articles

Sports
Both Eagles and Europa with wins in hockey leagues

2nd March 2026

Sports
Gibraltar U16s to play in UEFA Development tournament in Malta

2nd March 2026

Sports
Playing for a World Cup dream

2nd March 2026

Sports
Rugby Women’s league got underway

2nd March 2026

Contact Us

Find Us On Twitter

Gibraltar Chronicle (Newspaper) Ltd,
Watergate House,
Line Wall Road,
Gibraltar
GX11 1AA.
Tel: +350 200 47063

About Us

The Gibraltar Chronicle is a daily newspaper published in Gibraltar since 1801. It is one of the world's oldest English language newspapers to have been in print continuously. Our print edition and e-paper is published daily except Sundays.


The Gibraltar Chronicle (Newspaper) Ltd is licensed by the Gibraltar Government's Office of Fair Trading, licence number BL 152009.

Subscriptions

© Copyright Gibraltar Chronicle 2026