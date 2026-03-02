Frenchman Baptiste Bouin took squash open

The Gibraltar Squash Association hosted the latest PSA Squash Open, with sixteen players — some highly ranked across the European game — converging on the Rock.

The three-day event saw Ivan Flores and Declan Christie perform well.

Declan secured a 3–0 victory against Barnabad Sali from Italy in his opening match. He later faced Hugo Jaen from Spain, losing 3–1, before taking on Kike Garcia Rosales, whom he defeated 3–1. He then played Javier Martin in the 5–8 play-offs, where he lost 3–1.

Ivan Flores suffered a 3–0 defeat to Gabriel Cox before being involved in a close encounter against Javier Martin, losing narrowly 3–2. Flores Vela then faced a second tight contest against Kike Garcia Rosales, again losing 3–2 in another exciting match.

Frenchman Baptiste Bouin emerged as the overall winner, beating Spain’s Hugo Jaen 3–0 in the final.

Results

Declan Christie vs Barnabas Sali

Class: Main Draw

Draw: Monrad

Court: Court 1

Result: 3-0

Scores: 11-9, 15-13, 11-9 (35m)

Gabriel Cox vs Sartus Hall Rogers

Class: Main Draw

Draw: Monrad

Court: Court 2

Result: 3-0

Scores: 11-7, 11-2, 11-8 (10m)

Javier Martín vs Evan Davies-Clarke

Class: Main Draw

Draw: Monrad

Court: Court 1

Result: 3-1

Scores: 10-12, 11-7, 11-7, 12-10 (53m)

Kike García Rosales vs Leo Ware

Class: Main Draw

Draw: Monrad

Court: Court 2

Result: 3-0

Scores: 11-6, 11-3, 11-5 (29m)

Hugo Jaén vs Declan Christie

Class: Main Draw

Draw: Monrad

Court: Court 1

Result: 3-1

Scores: 9-11, 11-8, 11-9, 11-9 (25m)

Gabriel Cox vs Ivan Flores Vela

Class: Main Draw

Draw: Monrad

Court: Court 2

Result: 3-0

Scores: 11-3, 11-7, 11-5 (20m)

Nacho Fajardo vs Javier Martín

Class: Main Draw

Draw: Monrad

Court: Court 1

Result: 3-1

Scores: 3-11, 11-8, 11-3, 11-4 (29m)

Baptiste Bouin vs Kike García Rosales

Class: Main Draw

Draw: Monrad

Court: Court 2

Result: 3-0

Scores: 11-8, 11-5, 11-5 (26m)

Barnabas Sali vs Sartus Hall Rogers

Class: Main Draw

Draw: Monrad

Court: Court 1

Result: 3-1

Scores: 13-11, 8-11, 11-7, 11-9 (30m)

Evan Davies-Clarke vs Leo Ware

Class: Main Draw

Draw: Monrad

Court: Court 2

Result: 3-0

Scores: 11-2, 11-5, 11-2 (23m)

Hugo Jaén vs Gabriel Cox

Class: Main Draw

Draw: Monrad

Court: Court 2

Result: 3-0

Scores: 11-7, 12-10, 11-5 (32m)

Declan Christie vs Kike García Rosales

Class: 5-8 Play-Offs

Draw: Elimination

Court: Court 1

Result: 3-1

Scores: 9-11, 11-6, 14-12, 11-4 (34m)

Baptiste Bouin vs Nacho Fajardo

Class: Main Draw

Draw: Monrad

Court: Court 2

Result: 3-2

Scores: 7-11, 11-4, 9-11, 11-8, 11-7 (64m)

Javier Martín vs Ivan Flores Vela

Class: 5-8 Play-Offs

Draw: Elimination

Court: Court 1

Result: 3-2

Scores: 9-11, 8-11, 11-3, 11-6, 11-6 (44m)

Leo Ware vs Sartus Hall Rogers

Class: Main Draw

Draw: Monrad

Court: Court 1

Result: Walkover

Evan Davies-Clarke vs Barnabas Sali

Class: Main Draw

Draw: Monrad

Court: Court 2

Result: 3-0

Scores: 11-8, 11-7, 11-0 (21m)

Javier Martín vs Declan Christie

Class: 5-8 Play-Offs

Draw: Elimination

Court: Court 2

Result: 3-1

Scores: 11-3, 11-6, 9-11, 11-4 (26m)

Kike García Rosales vs Ivan Flores Vela

Class: 5-8 Play-Offs

Draw: Elimination

Court: Court 1

Result: 3-2

Nacho Fajardo vs Gabriel Cox

Class: Main Draw

Draw: Monrad

Court: Court 2

Result: 3-0

Scores: 11-9, 13-11, 11-8 (35m)

Baptiste Bouin vs Hugo Jaén

Class: Main Draw

Draw: Monrad

Court: Court 2

Result: 3-0

Scores: 11-7, 11-7, 13-11 (45m)